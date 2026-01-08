Universidad de Chile tiene actualmente en su plantel a Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, tres que han hecho crecer la historia del club alcanzando la gloria con la Copa Sudamericana 2011.

Pero hay otro que siempre ha sido una obsesión en la dirigencia de Azul Azul y que reconoció por primera vez que estuvo cerca de volver, en el pasado mercado de pases de invierno.

Alexis Sánchez contó que estuvo cerca de regresar al fútbol chileno, pero que optó por mantenerse en Europa, dejando en claro que la opción en la U estuvo latente.

Así lo reveló cuando los rumores lo sacaban del Sevilla para llevarlo al Inter de Porto Alegre, donde el mismo Alexis contó las ofertas que ha tenido en los últimos mercados.

Alexis volvió a hablar de la opción de U de Chile.

¿Alexis refuerzo de U de Chile?

Alexis Sánchez en Universidad de Chile fue un sueño que, al parecer, estuvo cerca de ser una realidad en el mercado de mitad de la temporada 2025, cuando sonó fuerte como refuerzo azul en el equipo de Gustavo Álvarez.

Fue el mismo tocopillano quien reveló las últimas propuestas que ha tenido, donde confirmó que el acercamiento con volver al país estuvo latente, pero su decisión fue quedarse en Europa.

“Si me fuera ahora, no habría venido a Sevilla. Tenía la opción de irme a Brasil antes y a Chile también, pero me vine acá porque este es un club grande y hay buenos jugadores”, explicó en conferencia de prensa.

En ese sentido, dejó en claro que su idea es seguir en España en el corto tiempo: “Estoy feliz acá con todo, firmé por un año y siempre trato de dar lo mejor. Quiero irme por la puerta grande, terminar bien y después veré cómo estoy física y mentalmente”.

