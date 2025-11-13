Es tendencia:
Otra vez: se esfuma el sueño de que Alexis Sánchez juegue en Universidad de Chile

El tocopillano ha confesado que desea jugar en el Romántico Viajero, pero los hechos lo tienen más lejos que nunca.

Publicado por

Por césar vásquez

Alexis Sánchez llegó en el último mercado a Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez llegó en el último mercado a Sevilla.

Alexis Sánchez ha manifestado su deseo de jugar en Universidad de Chile. Sin embargo, los hechos contrastan con eso y al parecer, será muy difícil que lo pueda lograr.

El Niño Maravilla pese a estar lesionado, saca cuentas alegres de lo que ha sido su decisión de ir a jugar a Sevilla. En España, el chileno ha encontrado la continuidad que tanto deseaba, por lo cual ya piensa en su futuro. Claro que este, no incluiría al Romántico Viajero.

Alexis Sánchez se aleja de U. de Chile

De acuerdo al medio partidario Orgullo Biri, en Sevilla están muy felices con Alexis Sánchez. Por esta razón, no quieren perder tiempo y ya trabajan para renovar su contrato más allá de la vigente campaña. Su nuevo vínculo sería hasta 2027.

El problema, es que de concretarse esta opción, el sueño de que Sánchez se ponga la camiseta de Universidad de Chile prácticamente se apaga. Es que el tocopillano en más de una ocasión ha contado que su padre era del Romántico Viajero y que le gustaría cumplirle el deseo de vestir esta camiseta.

A medida que ha ido pasando el tiempo, los hinchas del Bulla se han ilusionado con la posible llegada de Alexis Sánchez, pero más allá de las palabras del formado en Cobreloa, no ha sucedido un acercamiento concreto.

Si Alexis renueva con Sevilla y cumple el tiempo del nuevo contrato, recién estaría disponible para llegar a Universidad de Chile en el 2027, ya con 38 años. “Si espero seguir triunfando y mi estado físico me lo permite, quiero llegar a la U“, había señalado en 2018.

Publicidad
Alexis Sánchez jugando pádel con la parka de U. de Chile, junto a Junior Fernandes. Imagen: Archivo

Alexis Sánchez jugando pádel con la parka de U. de Chile, junto a Junior Fernandes. Imagen: Archivo

Sánchez ha dicho que desea llegar al Mundial del 2030, pero en la actualidad con 36 años, cada temporada presenta sus propias complejidades y es difícil aventurar su carrera más allá de Sevilla. Lo concreto, es que se aleja la opción de verlo jugar en el Romántico Viajero.

