El mercado de fichajes se mueve y con todo antes del final del año. La U de Chile no pierde el tiempo y, tras un nuevo fracaso en la pelea por el título esta temporada, comienza a mirar refuerzos para el 2026.

El elenco estudiantil, que todavía no define lo que pasará con Gustavo Álvarez, intenta armarse como puede y hay nombres a los que están buscando. Figuras como Eduardo Vargas y Felipe Mora son algunos de los que han sonado, pero no son los únicos.

El Bulla puede dar una de las grandes sorpresas al reforzarse con un rival directo en la Copa Sudamericana. Y es que el club puede ir por una figura del club con el que definirá su participación internacional el año que viene y que en 2025 la rompió en Chile.

La U busca dar un golpe con Joe Abrigo

La U de Chile puede sorprender en el mercado de fichajes de verano con el arribo de Joe Abrigo. El Romántico Viajero pone sus ojos en la figura de Palestino, su rival en la fase previa de Copa Sudamericana.

Joe Abrigo puede ser el tapado de la U para el 2026. Foto: Photosport.

Fue la periodista Rocío Ayala quien en Los Tenores de Radio ADN este jueves reveló la situación. “Fue contactado por la gente de la U, mostraron un interés concreto y real“, señaló.

El interés de la U en Joe Abrigo es tal que la reportera azul remarcó que puede haber novedades en cosa de días. “La próxima semana pueden avanzar“, dijo por el caso.

Eso sí, todo esto ocurrió antes de este jueves, cuando el sorteo de la Copa Sudamericana los dejó como rivales. “No sé si esto se va a mantener ahora que saben que se van a enfrentar, pero en la conversación previa estaban todos los caminos para saltar la pandereta“.

Habrá que esperar para ver cómo es que termina esta negociación entre ambos clubes. El cruce a nivel internacional obligará a replantearse las cosas para así no verse afectados.

Joe Abrigo es una de las grandes sorpresas que puede dar la U en el mercado de fichajes para la temporada 2026. El Romántico Viajero se interesa en una de las figuras de la última Liga de Primera, donde metió a Palestino también en Copa Sudamericana.

¿Cuáles fueron los números de Joe Abrigo con Palestino en 2025?

Joe Abrigo interesa en la U luego de haber disputado un total de 43 partidos oficiales con Palestino. En ellos aportó con 11 goles y 5 asistencias en los 3.456 minutos que acumuló dentro de la cancha.