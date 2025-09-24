Palestino perdió vuelo en la Liga de Primera. Si bien era uno de los equipos que pugnaban por la cima del torneo nacional a principios de año, poco a poco se fueron desinflando y ya no hay forma de que peleen en título.

Pero, eso no quiere decir que en el cuadro árabe no lo pasen bien en sus entrenamientos. De hecho, uno de sus principales figuras protagonizó un momento épico en redes sociales.

Se trata de Joe Abrigo, uno de los buenos jugadores del equipo de La Cisterna, que también tuvo buenas actuaciones a nivel internacional, cuando con Coquimbo Unido rozaron la gloria en la Copa Sudamericana 2020.

Momento hilarante: el crucigrama de Joe Abrigo

Puede ser muy talentoso con el balón en los pies, pero no quiere decir que eso lo pueda extrapolar a todos los planos de su vida. Es por eso que la sopa de letras quizás no sea el ámbito de mejor desempeño de Joe Abrigo.

El jugador del Tino estaba haciendo una sopa de letras, con ayuda de sus compañeros, y fue grabado por las cámaras de las redes sociales de Palestino. Allí, mientras era ayudado, se acercó el portero, Zanahoria Pérez, a ayudarlo.

“¿Cómo agarras el lápiz, si no tienes manos?”, le dijo, en broma, Abrigo al Zanahoria, mientras este encerraba a “Togo” en el libro de pasatiempos. “Tú lo agarras con las paletas”, reaccionó el arquero, ante lo cual el dueño de la sopa de letras le dijo “ya, se picó”.

Joe Abrigo en la Sudamericana | Photosport

Pero no fue lo más hilarante. Al final del video, y luego de que le soplasen una respuesta, se vio cómo Joe Abrigo había encontrado un país, pero había cometido una senda falta de ortografía. “Hindonesia”, puso, ante lo que Joe Abrigo, al ser desenmascarado, dijo: “No me pidan tanto, tampoco”.

¿Cuándo es el próximo partido de Palestino?

Se jugará el domingo 19 de octubre, a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago. El rival será la Universidad de Chile.