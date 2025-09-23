Universidad de Chile tiene el duelo más importante en lo que va del año. Hablamos de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde el Bulla enfrentará a Alianza Lima.

En la ida, el Romántico Viajero consiguió un resultado que, en la previa, podría ser considerado positivo. Un cero a cero en Lima, excelente, en una situación normal. Pero, a sabiendas de que la vuelta será sin público y en Coquimbo, y de que en Perú los Íntimos contaron con un jugador menos durante media hora de juego, el veredicto no es tan inmediato.

Asoma una posibilidad en el horizonte: ¿Qué pasa si Universidad de Chile y Alianza Lima se van a penales? Un empate pondría toda la definición en el punto penal. La tanda es una opción que hay que barajar.

Julio Rodríguez le tiene fe a Gabriel Castellón

Con rendimiento en mano, RedGol le preguntó directamente a Julio Rodríguez, ex arquero y formador de Claudio Bravo, sobre la posibilidad de que una tanda de penales resulte beneficiosa para la Universidad de Chile. Gabriel Castellón no tiene una estadística destacable con los cobros desde los doce pasos.

El portero de la U tiene un récord de siete atajadas en penales, en 35 partidos, dando un porcentaje de 20% de eficacia. “Es bajo, pero yo creo que han cambiado los tiempos“, fue la reacción de Julio Rodríguez, una vez reveladas las cifras.

“Ahora los arqueros tienen mucho más conocimiento de los rivales. Además, Castellón es un arquero alto, que cubre harto espacio del arco. Le tengo fe”, agregó, poniéndole las fichas al cancerbero del Romántico Viajero.

“Si llegan a una definición, Castellón va a tener claros a los ejecutantes y hay que confiar en las capacidades que él tiene“, cerró su análisis el ex portero chileno, con pasos por Colo Colo, Audax Italiano y Unión La Calera, entre otros.

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo entre la U y Alianza Lima?

Si el primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputó este 18 de septiembre, la revancha será el próximo 24 del mismo mes, en Coquimbo, a las 21.30 horas. Esto, porque el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.

