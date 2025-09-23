Alianza Lima cuenta las horas para visitar a la U de Chile por la revancha en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el duelo de ida, los azules igualaron 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva, aunque contaron con un hombre más durante prácticamente media hora con la expulsión de Carlos Zambrano.

En ese contexto, hay un jugador que vive horas especiales por este desafío, que decidirá a uno de los semifinalistas del torneo. “Es un partido muy importante, hay que salir a ganar”, aseguró Josué Estrada, lateral derecho de 31 años que llegó en 2025 al club desde Cienciano.

Estrada fue titular en la paliza que el cuadro dirigido por Néstor Raúl Gorosito le dio a Comerciantes Unidos por 4-0. “De todas maneras es muy bueno ganar y mejor de esta forma. Estamos conscientes de lo que estamos pasando”, dijo el carrilero diestro, quien fue amonestado, sobre las actuaciones de Alianza en el torneo local.

Josué Estrada por Cienciano ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana 2025. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images).

“La hinchada y toda Alianza están ilusionados. Sabemos que es un partido importante y queremos ganar. Creo que sí, es el partido más importante de mi carrera. Esperamos poder ganarlo. Me siento tranquilo y bien aquí. Preparado para lo que se venga”, manifestó Josué Estrada.

Josué Estrada de Alianza Lima se frota las manos por jugar sin público ante U de Chile

Josué Estrada sabe que Alianza Lima tendrá una dificultad menos en su visita a la U de Chile, que hará de local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El reducto enclavado en Coquimbo no podrá albergar público por una sanción impuesta por la Conmebol.

Frente a eso, el ex jugador de Sporting Cristal tiene clarísimo todo. Su experiencia es un respaldo. “No es que nos influya. La mayoría somos grandes, sabemos que estos partidos se tienen que jugar. Con hinchada se vive diferente, pero de todas maneras debemos salir a ganarlo”, manifestó Josué Estrada.

El oriundo del Callao suma seis partidos desde que llegó a Alianza Lima a inicios de julio de este año. Ya suma un partido en la Copa Sudamericana con el cuadro de Matute y registró varios con Cienciano, donde Josué Estrada computó siete encuentros por esta competición.

