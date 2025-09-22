Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar este jueves la revancha contra Alianza Lima, duelo que se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025.

Luego del empate sin goles conseguido en Lima, los azules saben que tienen la gran chance de conseguir el paso a las semifinales, en un duelo donde no podrán contar con su público.

Una de las grandes dudas que tenía el técnico Gustavo Álvarez para la conformación de su equipo titular, tenía que ver con la lesión de Marcelo Díaz, quien con un desgarro es baja.

Por lo mismo, ya se decidió por el reemplazante, además que tomo una postura por los regresos de Lucas Di Yorio e Israel Poblete, con miras al duelo ante los peruanos.

Marcelo Díaz será la gran baja de la U vs Alianza Lima. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Quién reemplaza a Marcelo Díaz en la U?

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez decidió el ingreso de Sebastián Rodríguez por el lesionado Marcelo Díaz, mismo cambio que realizó al entretiempo en Perú.

Por su parte, el retornado Lucas Di Yorio deberá seguir esperando en el banco de suplentes, misma situación para Israel Poblete, que vive días decisivos para su regreso a las canchas.

Con esto, la formación de la U será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

