Copa Sudamericana

La sorpresiva formación de U de Chile vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El técnico Gustavo Álvarez se decidió por una oncena para enfrentar a los peruanos, pese a los retornados jugadores.

Por Cristián Fajardo C.

La formación de U de Chile para enfrenta la revancha con Alianza.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar este jueves la revancha contra Alianza Lima, duelo que se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025.

Luego del empate sin goles conseguido en Lima, los azules saben que tienen la gran chance de conseguir el paso a las semifinales, en un duelo donde no podrán contar con su público.

Una de las grandes dudas que tenía el técnico Gustavo Álvarez para la conformación de su equipo titular, tenía que ver con la lesión de Marcelo Díaz, quien con un desgarro es baja.

Por lo mismo, ya se decidió por el reemplazante, además que tomo una postura por los regresos de Lucas Di Yorio e Israel Poblete, con miras al duelo ante los peruanos.

Marcelo Díaz será la gran baja de la U vs Alianza Lima. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Quién reemplaza a Marcelo Díaz en la U?

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde hoy ya paró un equipo completamente titular.

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez decidió el ingreso de Sebastián Rodríguez por el lesionado Marcelo Díaz, mismo cambio que realizó al entretiempo en Perú.

Por su parte, el retornado Lucas Di Yorio deberá seguir esperando en el banco de suplentes, misma situación para Israel Poblete, que vive días decisivos para su regreso a las canchas.

Con esto, la formación de la U será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

