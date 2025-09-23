Debutó Alexis Sánchez y de qué forma lo ha hecho. El “Maravilla” ha causado un impacto inmediato, sumando dos participaciones que lo han posicionado como una de las figuras del equipo.

En su primer partido, demostró su talento con una asistencia de taco en el empate ante Elche. Mientras que, en su segundo encuentro, se lució con un golazo para darle la victoria a su equipo frente al Alavés.

Actuaciones que le valieron halagos de su DT, Matías Almeyda, y también de la prensa española y que espera repetir este martes, cuando el Sevilla enfrente un nuevo desafío ante el siempre complicado Villarreal por la jornada 6 de La Liga. ¿Será titular? Conoce este y todos los detalles de este increíble duelo a continuación.

Probables XI del Sevilla y Villarreal:

Los medios hispanos adelantan que para este duelo ante Villarreal, asoman como parte del XI los dos chilenos; Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

Sevilla: Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Kike Salas, Gabriel Suazo; Mendy, Agoumé; Alexis Sánchez, Rubén Vargas; e Isaac Romero.

Villarreal: Luiz Junior; Cardona, Rafa Marín, Renato Veiga y Mouriño; Solomon, Comesaña, Pape Gueye y Buchanan; Mikautadze y Pépé.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sevilla vs. Villarreal?

El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Villarreal este martes 23 de septiembre a partir de las 16:30 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Suazo y Alexis Sánchez?

A diferencia de lo ocurrido en jornadas anteriores, el partido entre Sevilla y Villarreal no será transmitido por ESPN y la única opción de verlo por TV en Chile será a través de la señal de DSports 2, en los siguientes canales exclusivos de DirecTV:

DSports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

En cuanto a la transmisión online, podrás ver este partido EN VIVO de forma exclusiva a través de la plataforma DGO.

