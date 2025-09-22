No todo es perfecto: la mala noticia que recibe Alexis Sánchez en Sevilla

El arranque de temporada para Alexis Sánchez en la Liga de España ha sido muy bueno, porque en dos partidos suma una asistencia y un gol con la camiseta de Sevilla.

Los hinchas andaluces cuestionaron mucho el arribo del delantero de 36 años, que llegó en calidad de libre tras rescindir su contrato con Udinese, y está respondiendo en la cancha.

Alexis ingresó a los 14 minutos en el partido ante Alavés por la lesión de Alfon y marcó diferencias, ya que anotó el 2-1 con el que el cuadro sevillano ganó el partido en calidad de visita.

Alexis Sánchez suplente, Gabriel Suazo titular en Sevilla

Sevilla vuelve a la cancha este martes cuando se mida ante Villarreal en un partido clave, donde el único chileno que apunta como titular en la tienda albirroja es Gabriel Suazo.

Bajo la información de Diario de Sevilla el lateral izquierdo de la selección chilena es fijo para Matías Almeyda, mientras que Alexis Sánchez deberá esperar por su momento en la banca.

“El que sí parece jugará seguro es un Gabriel Suazo que sigue conquistando a los aficionados sevillistas con el paso de las jornadas. Afianzado en el costado izquierdo, el chileno parece de lo poco inamovible para Matías Almeyda por el momento”, señaló el citado medio sobre el zurdo.

Mientras que del delantero indicaron que “el chileno no parte como favorito para salir de inicio frente al Villarreal. Rubén Vargas sí que apunta a la titularidad, al igual que Isaac Romero. El lebrijano, que ya cedió su sitio como referencia ofensiva para jugar en banda, podría hacer lo mismo este fin de semana con un Akor Adams que regresó en Vitoria tras algunas semanas lesionado”.

De esta forma, el once probable de Sevilla es con Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Isaac, Akor Adams.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Villarreal por la Liga de España?

El partido de Sevilla y Villarreal por la sexta fecha de la Liga de España se jugará este martes 23 de septiembre, a partir de las 16:30 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.