Gigante español se saca el sombrero con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla: “Han sido…”

Los chilenos nos hicimos fanáticos de un nuevo equipo en España, porque desde la temporada 2025-2026 no nos vamos a perder ningún partido de Sevilla.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ficharon en el cuadro andaluz, por lo que se transformó en el nuevo club al que seguimos en la siempre prestigiosa Liga de España.

Los jugadores nacionales poco a poco se empiezan a ganar su terreno en el elenco de Nervión, sobre todo el Niño Maravilla, que empezó a acallar a los críticos tras su gol el sábado pasado ante Alavés.

Marca destaca los fichajes de Sevilla

Uno de los medios deportivos más prestigiosos de habla hispana es Marca, que analizó el rendimiento del Sevilla de Matías Almeyda y aprobó sus fichajes, incluyendo a los chilenos.

“Los fichajes también han sido un acierto. Solo Cardoso queda por debutar. Suazo, Batista Mendy, Azpilicueta, Alexis y Alfon aumentan el valor de la plantilla“, señaló el citado medio sobre los chilenos.

Gabriel Suazo es titular en el cuadro andaluz. Foto: Sevilla

Luego, analizan el duro partido que tiene Sevilla este martes, que se medirá en casa ante Villarreal.

“El Sevilla recibe este próximo martes al Villarreal en el Sánchez-Pizjuán. El reto es doble. Por un lado, conseguir dos victorias consecutivas, algo que se le resiste desde hace tiempo. Y por otra parte, romper una inercia terrible: el equipo solo ha ganado un partido como local en todo este año. Fue en mayo, ante Las Palmas, certificando la permanencia en una noche agónica”, cerró.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo poco a poco toma vuelo…

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Villarreal por la Liga de España?

El partido de Sevilla y Villarreal por la sexta fecha de la Liga de España se jugará este martes 23 de septiembre, a partir de las 16:30 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

