Especialista analiza el loco sueño de Alexis Sánchez de jugar el Mundial de 2030: “En la bolsa…”

Un dulce momento atraviesa el delantero chileno Alexis Sánchez, quien tuvo un gran arranque de temporada con la camiseta de Sevilla en la Liga de España.

El tocopillano volvió al gol en Europa, ya que marcó el 2-1 para que el cuadro andaluz derrotara a Alavés en calidad de visitante, con lo que empezó a callar a los críticos que reclamaron por su fichaje.

Alexis la pasa bien en España y sigue pensando en la selección chilena, porque declaró que quiere jugar el Mundial de 2030 con 41 años, si es que la Roja clasifica.

Patricio Yáñez analiza la idea de Alexis de jugar el Mundial de 2030

La idea de Alexis fue analizada por Patricio Yáñez, quien señaló en radio Agricultura que todo dependerá del estado físico y futbolístico en el que se encuentre el delantero.

“Si él juega y tiene un rendimiento importante, el técnico de turno lo va a llamar“, dijo de entrada el Pato.

Luego, agregó que “no sé si para el próximo mundial… marcó una pepa después de mucho tiempo. En la bolsa entra todo ‘estoy bien mentalmente, físicamente… Ojalá me citen para los partidos amistosos de octubre y noviembre’. Tiene que ver con su estado de ánimo, pero si es goleador de la liga española el técnico de turno tendría que llamarlo“.

Alexis Sánchez tuvo un gran arranque con la camiseta de Sevilla y su próximo desafío será este martes, cuando se mida ante Villarreal por la Liga de España.