Alexis Sánchez está de regreso en gloria y majestad. El chileno le dio el triunfo al Sevilla contra Alavés, por la quinta fecha de La Liga de España, en el segundo partido del Niño con su nuevo equipo, tras su bajísimo paso y salida del Udinese.

Sánchez comenzó en la banca, pero ingresó en los 13′ por urgencia en reemplazo de Alfon González, y no defraudó al entrenador Almeyda Matías…

Sevilla se había puesto en ventaja a los 10′ por intermedio Rubén Vargas, pero Carlos Vicente igualó en los 16′. Alexis consiguió el definitivo gol del 1-2 en los 66′ tras la habilitación de José Ángel Carmona.

Alexis, el adivino del gol

Y la jugada estaba preparada. De hecho Alexis Sánchez le había adelantado a su compañero que lo buscara y el crack chileno cumplió la promesa, convirtiendo la conquista en una profecía.

Alexis volvió al gol y se lo anticipó a su habilitador.

“Sí… De verdad que José me dio un muy buen pase. Se lo había dicho muchas veces: si sales de la marca métela al primer palo, que yo aparezco. Se lo venía diciendo siempre desde el primer tiempo y esta vez salió bien”, dijo Alexis tras el partido.

Y fue el mismo compañero de Alexis quien confirmó que Alexis adivinó que convertiría: “sí, sí, lo habíamos hablado antes. Me lo dijo como 80 veces: búscame, búscame que voy a estar ahí. Y al final era verdad. ¡Ahí estaba el tío!“.

Recuperado físicamente y con la confianza de volver al gol después de mucho tiempo, Alexis Sánchez ya piensa en volver a brillar contra Villarreal como locales. El Sevilla del tocopillano y Gabriel Suazo recibe al Submarino Amarillo este martes 23 de septiembre.