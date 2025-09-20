Gabriel Suazo fue uno de los que más feliz se puso con el primer gol de Alexis Sánchez en el Sevilla. Por si eso fuera poco, la conquista que anotó el tocopillano sirvió para rescatar una victoria fuera de casa. Gracias a un toque de mucha clase de AS10, vencieron por 2-1 al Deportivo Alavés.

Además de inaugurar su registro goleador en el elenco de Nervión, el artillero histórico de la selección chilena desató una poderosa reflexión del entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda. Y por supuesto dejó la moral muy alta en el vestuario.

Eso quedó evidenciado con un video que compartió el Sevilla a través de sus redes sociales. Suazinho fue el más efusivo de los que festejó junto a Sánchez esta victoria. Le dio un apretado abrazo al ex ariete del Udinese de Italia, quien ya había aportado una asistencia liguera.

Gabriel Suazo fue muy fervoroso en las felicitaciones a Alexis Sánchez. (Captura Sevilla CF).

Y que no parecía tan feliz en el momento del festejo. Al menos no para el ex carrilero izquierdo del Toulouse de Francia. “¡Ponte feliz, la conch* de tu madre!”, le gritó el capitán de la selección chilena en el cierre de las Eliminatorias 2026 al experimentado atacante de 36 años.

Gabi Suazo le pide disfrutar a Alexis Sánchez su primer gol tras la victoria del Sevilla

Gabriel Suazo felicitó mucho a Alexis Sánchez, pero también lo hicieron varios otros jugadores al son de los gritos “¡Bien, Niño!”. De hecho, el delantero Gerard Fernández fue uno más que felicitó al tocopillano por esta conquista, que además desniveló el partido.

“¡Vamooos, carajo!”, gritó Alexis Sánchez con el puño cerrado en señal del triunfo. También aplaudió a los hinchas que se desplazaron al estadio Mendizorrotza para ver su primera conquista como sevillista.

Alexis Sánchez aplaude a los forofos del Sevilla. (Captura Sevilla CF).

Eso sí, hay que cambiar rápidamente el chip, pues el 23 de septiembre habrá acción nuevamente para el Sevilla. El equipo adiestrado por el Pelado Almeyda recibirá al Villarreal, que marcha en el 3° lugar de la tabla de posiciones al cabo de cinco fechas. Un duelo difícil que podría demostrar para qué está el cuadro de Nervión.

