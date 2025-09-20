Alexis Sánchez hace feliz a todo Chile luego de marcar su primer gol con el Sevilla en la victoria ante Deportivo Alavés por la quinta fecha de la Liga de España.

El Tocopillano había hecho noticia durante la jornada tras conversar con AS, y señalar entre otras cosas que quiere jugar con la Selección Chilena hasta los 42 años, e incluso postular un laureado DT como el nuevo técnico.

Pero en la cancha, Maravilla demostró que sigue vigente y con ganas de demostrar en el Sevilla que “no vino de paseo”. Es así que el mundo del fútbol se rinde ante el ex Colo Colo tras la victoria.

El mundo del fútbol se rinde ante Alexis Sánchez y su primer gol con Sevilla

Alexis Sánchez marcó su primer gol con el Sevilla y la prensa española lo destacó de gran manera en sus notas. Los medios deportivos de aquel país tuvieron, en su mayoría, buenas palabras para el Niño Maravilla, que sigue feliz tras el partido.

Diario de Sevilla, por un lado, comentó que “aguantó bien casi 90 minutos. Ya es una buena noticia, porque ayudó en ataque, incluso en defensa y sacó su alta calidad en la jugada del 1-2: remate de killer“, comentaron.

Por otro lado, El Correo de Andalucía le puso una nota 8 a Maravilla, destacando que “le puso más voluntariedad que acierto”. Además, señalaron que “estaba ansioso por demostrar su calidad (…) va cogiendo galones en el vestuario el Niño Maravilla”.

En tanto, El Desmarque remó contra la corriente y le puso nota 6, además de destacar que si bien “firmó un tanto de delantero con mucha calidad, pero su encuentro realmente tampoco fue para recordar”.

Estadio Deportivo fue de los medios que puso nota sobresaliente para el Tocopillano con 9. “En la segunda parte empezó a crecer con participación, pases filtrados y apariciones entre líneas que culminó con un enorme recurso para marcar el 1-2″, señalaron.

Finalmente, ABC de Sevilla en su suplemento Orgullo de Nervión lo resumió en una palabra: Notable, junto con destacar parte de su entrevista a AS. “Dijo antes del partido que quiere jugar hasta los 42 ‘tacos’ y llegar al Mundial 2030. Va camino. ‘Abuelo Maravilla’ dio el triunfo en Vitoria“, escribieron.