Colo Colo se gastó todo lo que pudo a principio de 2025 para ganarlo todo, y no ganó nada. Blanco y Negro armó un plantel millonario que terminó siendo un fiasco.

Una de las inversiones más fuerte del Cacique fue la adquisición del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, a cambio de 1.2 millones de dólares por el 50% de su pase.

El zurdo fue un total desastre en Colo Colo, porque jugó un total de 26 partidos y marcó apenas tres goles. El charrúa, si miramos precio-calidad, es por paliza el peor fichaje en la historia del cuadro blanco.

El método de Colo Colo para sacarse de encima a Salomón Rodríguez

En el estadio Monumental tomaron la decisión de prescindir de Salomón Rodríguez para 2026 y buscan la fórmula para sacárselo de encima.

Pese a la mala temporada 2025, el delantero es seguido desde el fútbol argentino y en Blanco y Negro ya manejan una idea para dejarlo partir, según publicó DaleAlbo.

“Huracán de Argentina estaría interesado en contar con el charrúa para la próxima temporada, aunque no sería el único, ya que hay un par de clubes también detrás de sus servicios. Así, en Colo Colo planean enviarlo a préstamo y, para que su salida se allane, asumir un porcentaje de su sueldo“, explicó el citado medio.

La fórmula es conocida en Blanco y Negro, ya que fue lo mismo que hizo con los delanteros Darío Lezcano y Nicolás Blandi, que tampoco respondieron en Colo Colo.

