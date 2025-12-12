Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La fórmula de Colo Colo para sacarse de encima a Salomón Rodríguez

En Blanco y Negro quieren limpiar el plantel del Cacique de cara a la temporada 2026 y empezaron con los movimientos.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo quiere desprenderse de Salomón Rodríguez.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo quiere desprenderse de Salomón Rodríguez.

Colo Colo se gastó todo lo que pudo a principio de 2025 para ganarlo todo, y no ganó nada. Blanco y Negro armó un plantel millonario que terminó siendo un fiasco.

Una de las inversiones más fuerte del Cacique fue la adquisición del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, a cambio de 1.2 millones de dólares por el 50% de su pase.

El zurdo fue un total desastre en Colo Colo, porque jugó un total de 26 partidos y marcó apenas tres goles. El charrúa, si miramos precio-calidad, es por paliza el peor fichaje en la historia del cuadro blanco.

Mercado de fichajes: Colo Colo vuelve a la carga por un viejo deseo para reforzar su defensa

ver también

Mercado de fichajes: Colo Colo vuelve a la carga por un viejo deseo para reforzar su defensa

El método de Colo Colo para sacarse de encima a Salomón Rodríguez

En el estadio Monumental tomaron la decisión de prescindir de Salomón Rodríguez para 2026 y buscan la fórmula para sacárselo de encima.

Pese a la mala temporada 2025, el delantero es seguido desde el fútbol argentino y en Blanco y Negro ya manejan una idea para dejarlo partir, según publicó DaleAlbo.

Publicidad
Colo Colo quiere dejar salir a Salomón Rodríguez. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Colo Colo quiere dejar salir a Salomón Rodríguez. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Huracán de Argentina estaría interesado en contar con el charrúa para la próxima temporada, aunque no sería el único, ya que hay un par de clubes también detrás de sus servicios. Así, en Colo Colo planean enviarlo a préstamo y, para que su salida se allane, asumir un porcentaje de su sueldo“, explicó el citado medio.

La fórmula es conocida en Blanco y Negro, ya que fue lo mismo que hizo con los delanteros Darío Lezcano y Nicolás Blandi, que tampoco respondieron en Colo Colo.

Publicidad
Impacto total: Arturo Vidal puede dejar Colo Colo y partir al fútbol argentino

ver también

Impacto total: Arturo Vidal puede dejar Colo Colo y partir al fútbol argentino

Lee también
Sigue la poda: revelan al sexto cortado de Colo Colo para el 2026
Colo Colo

Sigue la poda: revelan al sexto cortado de Colo Colo para el 2026

¿Se queda o se va? Mosa responde por la situación de Salomón Rodríguez
Colo Colo

¿Se queda o se va? Mosa responde por la situación de Salomón Rodríguez

¿Se van todos? Ortiz le pone la lápida a los 9 de Colo Colo
Colo Colo

¿Se van todos? Ortiz le pone la lápida a los 9 de Colo Colo

¿Compañero chileno para Neymar? Santos quiere a crack de La Roja
Internacional

¿Compañero chileno para Neymar? Santos quiere a crack de La Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo