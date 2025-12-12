Mercado de fichajes: Colo Colo vuelve a la carga por un viejo deseo para reforzar su defensa

Colo Colo se tiene que rearmar casi por completo de cara a la temporada 2026, en la cual no tendrá presencia en copas internaciones, debido al horrible rendimiento de 2025.

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, tiene la dura misión de encontrar los fichajes para el cuadro albo a un bajo costo, debido a que el presupuesto que tiene es escaso por las deudas que le generó al club el mal año que se acaba.

Una de las zonas de la cancha que tiene que reforzar sí o sí Colo Colo es la defensa, ya que se fueron Emiliano Amor y Sebastián Vegas, por lo que necesita de marcadores centrales.

Nicolás Díaz vuelve a sonar como opción de fichaje en Colo Colo

Uno de los viejos anhelos en el mercado de fichajes de Colo Colo es el defensor Nicolás Díaz, quien vuelve a estar en el radar del estadio Monumental.

El reportero de radio ADN Cristian Alvarado, dio a conocer que el formado en Palestino es una de las variantes que tiene en carpeta el Loro Morón, para así suplir las partidas de Amor y Vegas.

Nicolás Díaz aparece como opción en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El hermano de Paulo Díaz jugó en el segundo semestre de 2025 en Puebla, mientras que en la primera parte del año defendió la camiseta de Unión Española. En ambos clubes estuvo como cedido, desde Xolos de Tijuana.

Nicolás Díaz tuvo regularidad en su paso por Puebla, donde jugó un total de 15 partidos y sumó 1.292 minutos en cancha.

