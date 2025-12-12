El regalón de Gustavo Quinteros en Colo Colo da el gran salto en su carrera: “Hay acuerdo…”

Comienzan a finalizar las temporadas del fútbol sudamericano, y es en ese contexto donde distintos clubes del mundo empiezan a ofertar por los jugadores de esta parte del continente.

Es así como se conoció recientemente el nuevo club en el que jugará Agustín Bouzat, centrocampista argentino. Bouzat, actualmente de 31 años, jugaba hasta este año en Vélez Sarsfield, pero es recordado por haber sido uno de los jugadores preferidos de Gustavo Quinteros en Colo Colo durante las temporadas 2022 y 2023.

De hecho, mucho se especuló que el ‘Chiki‘, pieza importante del Vélez de Quinteros en la temporada 2024, seguiría al ex técnico del ‘Cacique‘ en su nueva etapa en Independiente de Avellaneda. No obstante, esa posibilidad se descartó en las últimas horas.

El nuevo club de Agustín Bouzat

De acuerdo a la información entregada por el periodista argentino y experto en fichajes, César Luis Merlo, Agustín ‘Chiki‘ Bouzat, vivirá su segunda experiencia en el extranjero tras su paso por Colo Colo, específicamente defendiendo los colores del Houston Dynamo de la MLS.

El comunicador, a través de su cuenta de X, publicó lo siguiente:

“🚨Agustín Bouzat es nuevo refuerzo del Houston Dynamo. 🤝Hay acuerdo de palabra para comprar su pase con Vélez y que el futbolista firme hasta junio de 2028. #TratoHecho”

De esta manera, Bouzat pone fin a su larga estadía en el “Fortín”, la cual comenzó en la temporada 2017-18 (con un receso de dos años en Colo Colo) y donde coincidentemente, vivió sus mejores momentos bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros. En su palmarés suma 6 títulos, uno con Boca y tres títulos con Quinteros, dos con el ‘Cacique‘ y uno con Vélez, mientras que los otros dos títulos mencionados con la ‘V’ en el pecho fueron bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de Agustín Bouzat este 2025

El ‘Chiki’ tuvo una participación destacada en la temporada 2025, disputando un total de 40 partidos en todas las competiciones (Liga, copa local, Libertadores, etc.), acumulando 3.277 minutos. Aunque no registró goles, asistió a sus compañeros en dos oportunidades. En cuanto a amonestaciones, recibió 16 tarjetas amarillas y vio la tarjeta roja en una oportunidad.

54 partidos, 1 gol y 2 asistencias registró Agustín Bouzat en Colo Colo durante 2022 y 2023. (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

Publicidad