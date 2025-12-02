Estaba Gustavo Quinteros como técnico de Colo Colo y el cuadro de Macul quiso hacer una apuesta que parecía ganadora. Se fijaron en un centrodelantero con pasado en la Bundesliga y la Selección de Paraguay. Darío Lezcano llegaba al Cacique abriendo las esperanzas de los hinchas.

Sin embargo, el guaraní jugó tan sólo 395 minutos, anotando cuatro goles. Gustavo Quinteros no parecía conforme con él y simplemente empezó a relegarlo cada vez más, hasta hacerlo desaparecer hasta de las nóminas.

Finalmente, su cuantioso sueldo y un DT inconforme, hicieron que Lezcano abandonara el club antes de tiempo. Y, pese a ello, sigue con una espinita en al corazón con los albos. O, más bien, con una en el bolsillo.

La demanda de Darío Lezcano

Lo destapó Christian Alvarado de ADN Deportes. Darío Lezcano demandó a Colo Colo por una cifra millonaria, tras el no pago del arriendo de pase del jugador, cuando éste dejaba el fútbol mexicano, específicamente el Juárez.

La cifra que exige el paraguayo es de 870 mil dólares y la demanda la puso ante la FIFA, con el fin de que el Cacique se haga cargo del monto. Algo parecido ya pasó con otro refuerzo llegado del fútbol mexicano, Fabián Castillo, que venía del Xolos de Tijuana.

Aún queda por definir el juicio, pero en caso de ser favorable para Darío Lezcano, Blanco y Negro tendría que desembolsar una cifra cercana a los 808 millones de pesos por la demanda.

