Histórico de la Generación Dorada sale en defensa de Arturo Vidal: “El mejor de todos”

Arturo Vidal protagonizó una de las polémicas más llamativas del último tiempo. Es que más allá del complicado momento que enfrenta Colo Colo, ahora el King estuvo involucrado en una de las publicaciones que dividió las redes sociales.

Todo comenzó con lo que subió su preparador físico Juan Ramírez a Instagram. El experto salió en defensa del nacido en San Joaquín y respondió a la molestia que existe por el alto sueldo que recibe en el Cacique.

“No hablen de si gana mucho poco dinero, eso da igual, ya que la fortuna que le hizo ganar este muchacho a Colo Colo no se la hizo ganar nadie ni el equipo campeón del 91’ ni ningún otro jugador formado en el club”, lanzó fuerte y claro.

“No saben la magnitud del futbolista que hay en Chile tal vez Alexis, Bravo, Don Elías y uno que otro se podrían sentar en su mesa”, recalcó Ramírez. Lo que desató una ola de reacciones y minutos superó los 2600 me gusta y hasta el centenar de comentarios.

La reacción de la Generación Dorada a polémica de Arturo Vidal

Lo llamativo fue que uno de los grandes integrantes de la Generación Dorada comentó lo ocurrido y apoyó a Arturo Vidal. Así fue como Jorge Valdivia, que no fue considerado entre los permitidos para sentarse en su mesa, reconoció el legado que ha dejado el King.

“El King el más grande de todos”, fue el comentario del Mago justamente en la publicación de Ramírez. Lo que generó más de 200 me gusta a sus palabras y recibió el respaldo de los hinchas que también indicaron al “10” como uno de los más destacados que tuvo la selección nacional.