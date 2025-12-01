Colo Colo sufrió una dura derrota ante Cobresal por la fecha 29 de la Liga de Primera y complicó sus opciones de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana. A pesar de esto, en Macul ya se estarían moviendo de cara al año 2026, y en ese contexto surgió información sobre un eventual regreso a los pastos del Monumental.

Coke Hevia informó este lunes, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el posible retorno de Brayan Cortés al cuadro ‘Popular‘ para la temporada 2026. El portero actualmente milita en Peñarol de Uruguay, a préstamo desde el Cacique, y si bien existe una opción de compra, el comunicador adelantó que su vínculo con el club charrúa no se extendería más allá del 31 de diciembre de este año.

ver también ¿Buscan arquero para 2026? Revelan la postura de Colo Colo sobre el futuro de Brayan Cortés

Hevia avisa el regreso de Cortés a Colo Colo para 2026

Durante la emisión del programa de este lunes 1 de diciembre, y también mediante sus redes sociales, Hevia aseguró el regreso de Brayan Cortés a Colo Colo a partir del próximo año.

“En este momento, 12:51 del 1 de diciembre, Brayan Cortés vuelve a Colo Colo”, afirmó el comunicador, generando sorpresa en el panel y en Fernando Agustín Tapia. Este último le consultó por la opción de compra que posee Peñarol, ante lo cual Hevia respondió:

“En este momento, Peñarol no haría uso de la opción de compra; me comentan colegas uruguayos” . Luego añadió: “No ganarle a Nacional, la final, te cambia todo. Hoy tiene que volver (a Colo Colo)”. Palabras que había dicho en su cuenta de X horas antes.

Foto: X @Cokehevia

Publicidad

Publicidad

Eso sí, ante la posibilidad de que el cuadro “carbonero” esté maniobrando para reducir el valor de la cláusula de compra, el ex actor y actual comentarista deportivo no lo descarta, pero tampoco un eventual regreso para quedarse en Macul, señalando: “No sé cómo estará la relación para decir ‘me quedo con Cortés’ en Colo Colo, porque cada vez que jugaba De Paul, estando Cortés, jugaba perfecto. Se acabó la competencia y el tipo bajó”, cerró.