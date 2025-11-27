A mitad de temporada, la salida de Brayan Cortés le dio un respiro a Colo Colo. El Indio no lo estaba pasando bien y había mostrado un pobre nivel tras su frustrada salida al extranjero a comienzo de año, pero las cosas dieron un giro radical.

Peñarol lo vino a buscar y le dio ese impulso que necesitaba para relanzar su carrera. En Uruguay ha sido figura, ya suma títulos y tiene encantado al Manya, donde lo quieren retener a toda costa, pero sin pagar todo lo que piden en el Cacique.

Esta situación deja la pregunta instalada sobre lo que pasará con el arco albo para el 2026. Fernando De Paul por ahora se mantiene firme como titular, pero todo indica que irán por otro nombre. Esto, siempre y cuando el Indio no vuelva al Estadio Monumental.

Colo Colo depende de Brayan Cortés para buscar un nuevo arquero

En Colo Colo ya definieron su postura por lo que está pasando con Brayan Cortés. Si bien en Peñarol lo quieren retener, en el Cacique no aceptarán menos de lo que se exige en su cláusula para dejarlo partir de manera definitiva.

De hecho, de esto dependerá la búsqueda de un nuevo arquero para el 2026, según reveló el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM. “Si Peñarol compra a Brayan Cortés, Colo Colo va a buscar otro arquero. Si no, se hará respetar el contrato“.

“Cortés genera ruido en el sentido de que ya la dirigencia de Peñarol ha manifestado en más de una ocasión que si son campeones, esperan que se quede. Pero también que van a buscar negociar con Colo Colo y no pagar la cláusula que existe en el contrato“, añadió.

En esa misma línea, el reportero albo remarcó lo que dijo el mandamás del Cacique. “Ayer Aníbal Mosa decía que hay un contrato firmado y que tienen que hacer uso de la cláusula que está ahí, no hay excepciones. O pagan o vuelve“.

Edson Figueroa no se detuvo ahí y enfatizó en que el arribo de otro portero depende netamente de las negociaciones por Brayan Cortés. “Ambas son estrategias. No hay certeza y mientras no se sepa lo que pasará con su futuro, es incertidumbre si llega o no un arquero“.

Finalmente, aprovechó de instalar la pregunta sobre qué ocurrirá con quien hoy es el segundo portero del plantel. “Hay que ver qué pasa con Eduardo Villanueva. ¿Seguirá o se va a préstamo si llega otro arquero?“.

Por ahora, el futuro de Brayan Cortés sigue siendo todo un misterio. Peñarol quiere que se quede, pero en Colo Colo no lo soltarán si no les pagan lo que corresponde.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Peñarol?

En su paso por Peñarol, Brayan Cortés ha logrado disputar un total de 20 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha dejado su arco en cero en 10 ocasiones y ha recibido 17 goles en los 1.830 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras se define el caso de Brayan Cortés, Colo Colo entrena para tratar de meterse en la Copa Sudamericana 2026. Este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas el Cacique tiene un duelo clave visitando a Cobresal.