La llegada de Fernando Ortiz le ha permitido a Colo Colo no sólo recuperar terreno y meterse en la pelea por Copa Sudamericana. El Tano ha tenido un rol clave con los juveniles, a los que poco a poco le ha dado más protagonismo.

Tal como lo prometió en su arribo, el DT ha apostado por jugadores de la cantera alba. Figuras como Leandro Hernández, Víctor Campos o Benjamín Pérez son sólo algunos de los que han tenido su oportunidad. Una situación que tiene felices a los hinchas y al propio técnico.

Después de semanas al mando del equipo, el entrenador ya le sacó la foto a lo que tiene a disposición. Es por ello que aprovechó de mandarle un mensaje a las “fuerzas básicas” como le gusta llamarle pensando en lo que será el 2026.

Fernando Ortiz le da feroz espaldarazo a los juveniles de Colo Colo

Para Fernando Ortiz, los juveniles de Colo Colo tienen con qué ganarse una camiseta de titular. El técnico habló sobre la aparición de varias figuras de la cantera en su proceso y destacó el trabajo que hay con los encargados del área en el Cacique.

Fernando Ortiz se refirió al rol de los juveniles y cómo los quiere ir llevando en Colo Colo. Foto: Photosport.

“Hay una relación de ambas partes que, cuando es por el beneficio de la institución, es más ameno. Tanto Tito (Tapia) como sus colaboradores se pueden acercar a mi oficina y tratar de tener esa unión para conectar con los juveniles“, señaló en conversación con DSports.

Tras ello vino el análisis que tiene Fernando Ortiz sobre la cantera de Colo Colo. “Creo que hay muy buena calidad de juveniles, hay que darles el tiempo adecuado y no hay que apresurarlos“.

En esa misma línea, el Tano le hizo un llamado a los canteranos albos. “Si bien la situación deportiva no es la que queremos, tienen que sacar la cara por su institución y de a poco los vamos llevando“.

“Es parte de nuestra profesión, no lo voy a esquivar. Vivimos y estamos pendiente del resultado, pero mi pasión siempre fueron las fuerzas menores, yo salí de ahí. Considero que el menor siempre empujarán al profesional a que se exija un poco más”, añadió.

El DT no se quedó ahí y remarcó que son los juveniles los que deben demostrar que están para sumar minutos. “En tomar decisiones, cuando creo que un menor puede jugar por sobre un profesional, lo va a hacer“.

Finalmente, Fernando Ortiz evitó pensar en el 2026 pero dejó en claro que quiere dar ese último paso para seguir en Colo Colo. “Me veo el viernes sacando un buen resultado para conseguir los objetivos“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz por ahora sólo trabaja con la mira puesta en la “final” que se le viene a Colo Colo en la Liga de Primera. Este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas el Cacique visita a Cobresal, rival directo en la lucha por clasificar a Copa Sudamericana.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025