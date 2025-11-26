Revela la verdadera razón del cambio de horario de la final entre Colo Colo y Cobresal

La gran “final” por un lugar en la Copa Sudamericana 2026 que animarán Colo Colo y Cobresal ha sufrido algunos cambios. El encuentro estaba programado para este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, pero las autoridades pidieron cambiarlo sin dar mayores explicaciones.

Si bien el horario original dejaba el choque terminando muy encima del comienzo de la Teletón, lo cierto es que no era el principal motivo. O así por lo menos lo dieron a conocer este miércoles, donde se conocieron los reales motivos por los que todo debió ser reprogramado.

Y esto dejó claro que, más allá del show benéfico, es un tema de seguridad el que obliga a las autoridades a modificar las cosas. Esto sorprende, ya que se espera una coordinación mínima de parte de la ANFP antes de oficializar los encuentros.

Delegado presidencial explica el motivo para cambiar de horario el Colo Colo vs. Cobresal

Colo Colo y Cobresal animarán un partido que promete ser uno de los más importantes del año. Ambos clubes quieren meterse en la Copa Sudamericana y dependen de sumar de a tres en El Salvador para poder quedar a un paso del objetivo.

Colo Colo y Cobresal jugarán antes de lo pensado. Foto: Photosport.

Este miércoles se oficializó que finalmente el choque pasará de las 20:00 a las 18:30 horas. El delegado presidencial de la provincia de Chañaral, Jorge Fernández, conversó con los medios y explicó los motivos que llevaron a tomar esta decisión.

Publicidad

Publicidad

“Queremos informar que se realizó una reprogramación del partido y ahora se jugará a las 18:30, lo cual nos parece mucho más adecuado y coincide también con las instrucciones de Carabineros“, comenzó señalando.

Fue tras ello que el delegado presidencial reveló la principal razón para modificar el horario. “Tener la luz del día mejora la capacidad táctica de Carabineros para así asegurar la seguridad de quienes asisten al evento y, por supuesto, de toda la comunidad de El Salvador“.

ver también Sin su rey a la batalla: la drástica decisión de Arturo Vidal para la final de Colo Colo con Cobresal

“Agradecemos a la organización, a la ANFP y a los equipos que han puesto toda la voluntad pensando en la seguridad de todas las personas: en quienes van a disfrutar de este partido y en quienes viven en El Salvador. Entendiendo también que vamos a comenzar la Teletón y necesitamos tener a Carabineros desplegados en todo el país“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Es así como las autoridades dejan en claro que todos los cambios que hubo fueron por el plan de seguridad. Cabe recordar que habrá público visitante en El Salvador, por lo que deben organizar las cosas a la perfección para evitar incidentes y más con el escenario que habrá en la tabla de posiciones.

Colo Colo y Cobresal ya tienen todo listo para poder enfrentarse en una final por un lugar en Copa Sudamericana. El Cacique y los Mineros animarán 90 minutos de miedo y que le permitirán sólo a uno acercarse al torneo continental.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y Cobresal?

Tras su cara a cara en el norte, Colo Colo y Cobresal tendrán que poner la mira en la última fecha de la Liga de Primera. Mientras el Cacique recibirá a Audax Italiano, los Mineros visitarán a Ñublense. Ambos el fin de semana del 7 de diciembre con programación por confirmar.

Publicidad

Publicidad

ver también “La presión…”: la frase con la que Cobresal calienta la final por Sudamericana con Colo Colo

Así están Colo Colo y Cobresal en la tabla de posiciones del torneo 2025