La Liga de Primera se prepara para lo que será una verdadera final por la clasificación a Copa Sudamericana. Colo Colo y Cobresal se ven las caras en el norte del país en un choque clave y que en las últimas horas sufrió modificaciones en su programación.

Durante la mañana del martes se conoció que la Delegación Presidencial y Carabineros advirtieron de problemas en el plan de seguridad. ¿La razón? El horario oficial que tenía (20:00 horas) quedaba muy cerca con la Teletón, lo que obligó a reuniones de emergencia.

Rumores apuntaban a que el compromiso se jugaría este viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas. No obstante, la decisión de la ANFP fue distinta y toma por sorpresa a los hinchas, que podrán decir presente en El Cobre de El Salvador.

Colo Colo y Cobresal ya tienen nuevo horario para la “final” por Copa Sudamericana

El último cupo rumbo a la Copa Sudamericana tiene a Colo Colo y Cobresal en una pelea en llamas. Ambos están empatados con 44 puntos, pero por ahora es el Cacique el que está avanzando por diferencia de gol.

Colo Colo y Cobresal iban a jugar a las 20:00 horas, pero las autoridades pidieron cambios. Foto: Photosport.

El encuentro estaba programado para las 20:00 horas, pero tras las reuniones este martes, sufrió un cambio. Finalmente, el encuentro se jugará el viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas, media hora después de lo que se había especulado.

Pero eso no es todo, ya que además de un cambio de horario, se tomó una decisión en torno al público. La visita de Colo Colo a Cobresal tendrá un aforo permitido de 3.000 personas, las que se dividirán entre hinchada local y visitante.

En esa misma línea, el Cacique es el que más celebra. Las autoridades permitieron que se pongan a la venta 1.500 localidades para el pueblo albo, el que deberá llegar al norte a dar su apoyo en una instancia clave.

Los tres puntos que hay en juego serán vitales para lo que será la última fecha del torneo. Audax Italiano está por encima con 45 y, de ganar, dejará sin chances al que caiga en El Salvador de depender de sí mismo. El Eterno Campeón tiene una diferencia de gol importante, por la que tiene más posibilidades de clasificar.

Colo Colo y Cobresal ya tienen todo listo para lo que será una final por un lugar en la Copa Sudamericana 2026. El Cacique y los Mineros están peleando palo a palo por el cupo y ahora se verán las caras para definir quién se lo queda.

¿Cómo están Colo Colo y Cobresal en la tabla de posiciones del torneo 2025?

Así marchan el Cacique y Cobresal en la tabla:

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo visitará a Cobresal y luego deberá enfocarse en el cierre de la Liga de Primera, donde chocará con otro rival directo por Copa Sudamericana. El fin de semana del domingo 7 de diciembre con programación por definir el Cacique recibirá a Audax Italiano.

