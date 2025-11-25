Colo Colo se metió con todo a la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana luego de su triunfo este fin de semana. Ahora el Cacique tendrá una “final” por un lugar en el torneo en la próxima fecha, donde debe visitar a Cobresal.

Tras vencer a Unión La Calera por goleada, el equipo dirigido por Fernando Ortiz viajará al norte para enfrentar a su escolta en la tabla de posiciones. Igualados con 44 puntos, pero con el Eterno Campeón en el último cupo al torneo continental por diferencia de gol, lo que se vivirá será una final y así lo tiene claro Lucas Cepeda.

El extremo habló en la previa del choque que se viene en El Salvador y, más allá de la importancia que tiene un triunfo, aprovechó de lanzar una advertencia personal. Y es que tras sus buenas actuaciones en los últimos partidos, el seleccionado chileno parece haber agarrado confianza para dejar su huella antes de una posible salida al extranjero.

Lucas Cepeda advierte a Cobresal de la “final” que va a buscar Colo Colo al norte

Si hay un hombre que puede ser determinante en la lucha de Colo Colo por entrar a la Copa Sudamericana es Lucas Cepeda. El extremo ha sido el más destacado de la temporada 2025 en el Cacique y llega encendido a los últimos partidos tras sus buenas actuaciones.

En la previa del duelo con Cobresal, el ex Santiago Wanderers conversó con los medios de comunicación y adelantó lo que será la visita a El Salvador. “Este partido que jugamos el día viernes es una final“, remarcó de inmediato.

Para el extremo, el sumar de a tres es de vital importancia para alcanzar el único objetivo que le queda a Colo Colo en su centenario. “Si ganamos nos metemos altiro en una Copa Sudamericana“.

Pero tras ello, Lucas Cepeda sorprendió al mostrarse ambicioso de seguir siendo figura como en los últimos partidos. “Estoy enfocado en poder convertir, en poder seguir en una racha, hace tiempo no hago dos goles seguidos… y en apoyar al equipo para traernos los puntos desde El Salvador“.

El seleccionado nacional ha tenido un destacado 2025 a nivel personal y espera que esto le permita dar el salto al extranjero. Eso sí, no sin antes dejar al Eterno Campeón en una nueva copa internacional.

Lucas Cepeda se entusiasma con lo que será uno de los partidos más importantes del año para Colo Colo. El Cacique debe ganar como sea ante Cobresal si no quiere llegar a la última fecha arriesgando perder el cupo a Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Cobresal?

Lucas Cepeda sigue trabajando con todo para tratar de darle un triunfo a Colo Colo en su final ante Cobresal. El Cacique visita a los Mineros en un duelo clave por la Copa Sudamericana este viernes 28 de noviembre desde las 20:00 horas, aunque se busca que se juegue a las 18:00 horas.

Así están Colo Colo y Cobresal en la tabla de la Liga de Primera 2025

