La temporada 2025 que ha hecho Arturo Vidal lo ha tenido más en las polémicas que en el debate deportivo. El King pasó a protagonizar problemas y ha tenido un rendimiento que, para muchos, no es suficiente para seguir jugando en Colo Colo.

En medio de los problemas que tenía el Cacique para meterse en competencia internacional, el volante avisó tiempo atrás de que podía partir. Sin embargo, la victoria ante Unión La Calera dejó al Eterno Campeón a un paso de la Copa Sudamericana, algo que parece haber cambiado sus planes.

Y es que luego de haber dejando en duda su continuidad, ahora el King se sinceró y confirmó que quiere quedarse. Eso sí, sin claridad de si le volverán a renovar contrato o si terminará su vínculo en 2026.

Arturo Vidal deja un importante aviso sobre su futuro en Colo Colo

Luego de haber quedado a un paso de meterse en Copa Sudamericana, Arturo Vidal dejó avisado a todo Colo Colo de lo que quiere. El King renovó contrato de manera automática para el 2026 y le queda un año más de contrato con el Cacique, el que hará respetar.

Arturo Vidal ha quedado relegado a la banca y con un rol secundario en Colo Colo. Foto: Photosport.

Tras el triunfo ante Unión La Calera, el volante sacó la voz y señaló que “el camarín está contento, se está mostrando en la cancha lo que se entrena. El resultado es bueno, la cancha estaba espectacular y el clima“.

En esa misma línea, Arturo Vidal valoró que ahora Colo Colo está dejando atrás los problemas para poder clasificar a la Copa Sudamericana. “Lo importante es que nos metimos en la pelea, quedan dos partidos y ojalá asegurar“.

“Fue un año difícil, pero siempre supimos que teníamos un gran equipo y hoy lo demostró. Esta cancha es la mejor que hay en Chile, entonces es más fácil jugar“, complementó.

Fue tras ello que Arturo Vidal entró de lleno en su continuidad. “Me motiva mucho, desde que llegué siempre el cariño ha estado. Eso me tiene feliz, con ganas de seguir luchando y acá en Colo Colo“.

Pero por si quedaban dudas, el volante remarcó que está entregando todo lo que puede antes del adiós al fútbol. “Día a día la gente me trata muy bien, me quiere mucho y trato de agradecer jugando todo lo que me queda como profesional“.

Arturo Vidal deja más que claro que quiere quedarse en Colo Colo para el 2026. Fernando Ortiz ya le ha dejado claro que no tiene la titularidad asegurada y deberá conformarse con un rol secundario si no está a la altura de lo que quiere el DT.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Tras el triunfo ante Unión La Calera, Arturo Vidal llegó a los 26 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.764 minutos que alcanza dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Arturo Vidal suspendido, Colo Colo tendrá que ir a buscar tres puntos que lo pueden clasificar a la Copa Sudamericana. Este viernes 28 de noviembre desde las 20:00 horas el Cacique viaja a El Salvador para visitar a Cobresal por la Liga de Primera.