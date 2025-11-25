Unión Española quedó grogui y en el suelo luego de la durísima derrota por 1-0 ante Deportes Limache. En lo que era una verdadera final por no descender, el Rojo fue incapaz de sumar en Quillota y quedó al borde de su segundo descenso en sus 128 años de historia.

Los hispanos son penúltimos con apenas 21 puntos y quedó a cuatro de los Tomateros, quienes a falta de dos fechas por disputar en esta Liga de Primera 2025 están marcando la línea de salvación en la parte baja.

Este durísimo presente está generando un montón de análisis en torno a la campaña hispana. Sin embargo, quizás ninguno está siendo tan alarmante como el que hizo el reconocido sociólogo Axel Callís.

ver también ¡Con todo para salvarse! Los resultados que necesita Unión Española para salvarse del descenso

“Unión está en peligro de…”

Quien también es hincha hispano declaró en charla con LUN que “creo que si se va Unión Española al descenso, el club como lo conocemos va a desaparecer. No tenemos ninguna duda de que Unión está en peligro de extinción”.

“Ya son seis o siete años de abandono total y es muy difícil que lo compre algún español millonario o una empresa. Es súper difícil, sobre todo si está en segunda división, porque el club va a estar absolutamente devaluado y no veo ninguna luz de esperanza”, agregó.

Unión Española está a cuatro puntos de la salvación con apenas dos fechas por jugar. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

A la hora de comparar este descenso con lo vivido en 1997, el sociólogo sostuvo que “son dos procesos completamente distintos. El 97 era un club que tenía una directiva que trató de hacer todo lo posible por salvarse. Hoy el club está completamente abandonado por el presidente, que además ahora hemos sabido que ya lo estaría vendiendo. Yo creo que para él Unión es un cacho”.

“Lo que he visto entre el viernes y el domingo es que nuestros hijos lloran porque saben que es difícil que el club se pueda mantener así como está y lo más probable es que terminemos en los potreros, porque el dueño va a tratar de salvar la plata y de venderlo con la opción de compra a alguien que en realidad lo que quiere es el estadio, que es lo único que nos va quedando”, concluyó.

ver también ¿Santa Laura a la venta? Aclaran el futuro del recinto de Plaza Chacabuco: “La única opción…”

El próximo partido de Unión Española

Los hispanos regresarán a la acción ante O’Higgins este domingo 30 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad