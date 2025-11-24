Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Campeonato Nacional

¡Con todo para salvarse! Los resultados que necesita Unión Española para salvarse del descenso

El club hispano para por un complejísimo momento en el Campeonato Nacional y está cerca de perder la categoría.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El cuadro hispano pasa por tensos momentos.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl cuadro hispano pasa por tensos momentos.

Unión Española pasa por uno de los momentos más críticos de su historia, donde en esta temporada está muy cerca del descenso a tan solo dos fechas para que termine el Campeonato Nacional. A pesar de esto, el cuadro hispano aún tiene opciones de salvar la categoría.

El histórico club se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a 4 de Limache que tiene el lugar 14 y se salva, por el momento, del descenso.

Ahora Unión enfrentará dos importantes partidos para salvarse, el primero contra O’Higgins este domingo y el último contra Coquimbo Unido, los actuales campeones del campeonato.

Los resultados que salvan a Unión Española del descenso

Quedan 6 puntos por disputar, donde el cuadro hispano tiene la obligación de sumar puntos contra O’Higgins y Coquimbo Unido, por lo que de ganar sumaría 27 unidades y dependerá de que Iquique pierda uno de sus partidos restantes donde enfrentará a Everton y U de Chile, y que Limache caiga contra Unión La Calera y Deportes La Serena.

De esa forma, Unión Española quedaría en el puesto 14 de la tabla de posiciones salvándose así del descenso.

Unión Española pasa por complicados momentos y está en zona de descenso./Photosport

Unión Española pasa por complicados momentos y está en zona de descenso./Photosport

Publicidad
Jugó la Champions League, abandonó a la Unión Española y hoy paga el karma

ver también

Jugó la Champions League, abandonó a la Unión Española y hoy paga el karma

La dura temporada de Unión Española

El equipo pasa por una compleja crisis y ante ello, el periodista Marcelo Muñoz de Todo Es Cancha reveló que el controlador Jorge Segovia tomó la decisión de vender el club y también, el estadio Santa Laura.

“Para el hincha hispano quizás esto es una buena noticia y me hago responsable de esto, Unión Española está a la venta. La familia Segovia se abrió y ya tomó la decisión, esto está en venta”, expresó.

Agregando sobre el estadio “hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son atractivas para que la tomen, pero está la orden para analizar las ofertas”.

Publicidad
Lee también
¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?
Colo Colo

¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

¿Dónde ver EN VIVO Ñublense vs. Huachipato en Liga de Primera?
Campeonato Nacional

¿Dónde ver EN VIVO Ñublense vs. Huachipato en Liga de Primera?

Centenario de lujo: Jaime Vera sigue los festejos con ovación en Europa
Internacional

Centenario de lujo: Jaime Vera sigue los festejos con ovación en Europa

Colo Colo queda a nada de sacarse un cacho del 2025 de encima
Colo Colo

Colo Colo queda a nada de sacarse un cacho del 2025 de encima

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo