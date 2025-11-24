Unión Española pasa por uno de los momentos más críticos de su historia, donde en esta temporada está muy cerca del descenso a tan solo dos fechas para que termine el Campeonato Nacional. A pesar de esto, el cuadro hispano aún tiene opciones de salvar la categoría.

El histórico club se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a 4 de Limache que tiene el lugar 14 y se salva, por el momento, del descenso.

Ahora Unión enfrentará dos importantes partidos para salvarse, el primero contra O’Higgins este domingo y el último contra Coquimbo Unido, los actuales campeones del campeonato.

Los resultados que salvan a Unión Española del descenso

Quedan 6 puntos por disputar, donde el cuadro hispano tiene la obligación de sumar puntos contra O’Higgins y Coquimbo Unido, por lo que de ganar sumaría 27 unidades y dependerá de que Iquique pierda uno de sus partidos restantes donde enfrentará a Everton y U de Chile, y que Limache caiga contra Unión La Calera y Deportes La Serena.

De esa forma, Unión Española quedaría en el puesto 14 de la tabla de posiciones salvándose así del descenso.

Unión Española pasa por complicados momentos y está en zona de descenso./Photosport

La dura temporada de Unión Española

El equipo pasa por una compleja crisis y ante ello, el periodista Marcelo Muñoz de Todo Es Cancha reveló que el controlador Jorge Segovia tomó la decisión de vender el club y también, el estadio Santa Laura.

“Para el hincha hispano quizás esto es una buena noticia y me hago responsable de esto, Unión Española está a la venta. La familia Segovia se abrió y ya tomó la decisión, esto está en venta”, expresó.

Agregando sobre el estadio “hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son atractivas para que la tomen, pero está la orden para analizar las ofertas”.

