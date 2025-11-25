La U de Chile dio un golpe clave en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores en la Liga de Primera. El fin de semana el Romántico Viajero venció por la cuenta mínima a O’Higgins y se encaramó en la tabla de posiciones como el Chile 3, aunque no lejos de la polémica.

El encuentro tuvo dos expulsiones que generaron un enorme revuelo en redes sociales. Una de ellas fue la que sufrió Felipe Faúndez, quien en los descuentos intentó despejar un balón tras una falta y el árbitro le mostró la tarjeta roja por una supuesta agresión.

La situación dejó muchas dudas entre los hinchas, quienes estaban atentos a nuevos detalles de lo ocurrido. Y fue en las últimas horas que fue el propio árbitro quien entregó el informe en el que explicó los motivos, condenando a las penas del infierno a la figura de los Celestes.

Informe arbitral acusa con todo a figura de O’Higgins que tiró pelotazo al juez ante la U

La victoria de la U ante O’Higgins dejó como las grandes polémicas las expulsiones. Los casos de Felipe Faúndez en los Celestes y Matías Sepúlveda en el Romántico Viajero dejaron muchas dudas, por lo que desde la ANFP intentaron aclarar todo.

Felipe Faúndez fue denunciado con todo por el árbitro del partido entre O’Higgins y la U. Foto: Photosport.

El juez Franco Jiménez entregó el informe arbitral del encuentro, donde explicó los motivos detrás de las tarjetas rojas. En el caso del jugador del elenco de Rancagua, el silbante fue categórico y lo deja muy complicado tras acusarlo de “ser culpable de conducta violenta”.

¿La razón? Los detalles con los que acusó a Felipe Faúndez. “Luego de sancionar una infracción en contra de su equipo, reacciona violentamente lanzándome un pelotazo con evidente intención de golpearme, pero sin lograr su objetivo“.

En el caso de Matías Sepúlveda, quien fue expulsado por doble amarilla, no fue tan drástico. Para el juez, todo se justificaba porque el Tucu trató de “detener un ataque prometedor“.

Quedará esperar ahora para ver qué decisión toma el Tribunal de Disciplina con la figura de los Celestes. La ANFP es lapidaria en este tipo de casos, por lo que puede recibir varias fechas fuera de las canchas.

La U y, especialmente, O’Higgins ruegan para que las expulsiones no le terminen costando muy caro. Ambos elencos necesitan de sus jugadores para poder pelear por la clasificación a Copa Libertadores, la que se puede definir este mismo fin de semana.

¿Cuáles son los próximos partidos de la U y O’Higgins?

La U y O’Higgins dejan atrás el partido del fin de semana para enfocarse en la próxima fecha de la Liga de Primera, donde buscarán dar un paso más rumbo a Copa Libertadores. Mientras los Celestes visitan a la complicada Unión Española el domingo 30 de noviembre desde las 18:00 horas, el Bulla recibe a Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Así están la U y O’Higgins en la tabla de la Liga de Primera 2025