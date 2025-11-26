Se juega la emocionante Liguilla de Ascenso de la Primera B. Cuatro equipos pelean palmo a palmo por quedarse con la última plaza para jugar en la primera categoría del fútbol chileno para el próximo año.

El que ascienda saldrá entre Cobreloa, San Marcos de Arica, Deportes Concepción y Deportes Copiapó. Cada uno con sus fortalezas, cada cual con sus virtudes. Aunque, en el peso histórico, hay un desbalance total.

Es que de entre ellos, Cobreloa es el único equipo que se ha coronado varias veces campeón de la Primera División, además de haber alcanzado dos finales de Copa Libertadores. Por eso nos preguntamos: ¿Qué tienen que hacer los loínos para subir de categoría?

ver también El portero que se ilusiona con el Ascenso y con volver para romperla en Colo Colo

La Inteligencia Artificial responde: “Las claves para que Cobreloa gane la Liguilla son…”

Como buenos ansiosos, fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, sobre lo que tiene que hacer Cobreloa para ganar la Liguilla del Ascenso. La pregunta exacta fue: “¿Cuáles crees que son las claves para que Cobreloa gane la Liguilla de Ascenso y juegue en Primera División el próximo año?”.

“Si Cobreloa combina solidez defensiva, aprovechamiento de la altura, gestión física y liderazgo mental, tendrá altas probabilidades de imponerse en la Liguilla y regresar a Primera”, respondió rápidamente la IA, dando algunos detalles específicos.

“Lo esencial es que Cobreloa aproveche Calama como fortaleza. Para ello, hay que minimizar los desgastes de las salidas y jugar con mucha intensidad los primeros veinte minutos de cada partido”, agregó Copilot.

Publicidad

Publicidad

“Junto con esto, hay que incentivar la asistencia y el ambiente en Calama. El factor anímico puede inclinar la balanza”, cerró la IA.

Cobreloa venció por penales a Santiago Wanderers | Photosport

¿Cuándo fue la última vez que Cobreloa estuvo en la Primera División?

Cobreloa consiguió el ascenso a Primera División en 2023, pero en la temporada siguiente no fueron capaces de mantener la categoría. Quedaron penúltimos de la tabla de posiciones y descendieron nuevamente, junto a Deportes Copiapó.

Publicidad

Publicidad