Después de un año muy complicado, Colo Colo ha encontrado algo de paz gracias a los cambios que hubo en la banca. La salida de Jorge Almirón descomprimió al camarín y el arribo de Fernando Ortiz ha potenciado la unión en el Estadio Monumental.

El ex técnico del América y Santos Laguna de México, entre otros, aterrizó en la Ruca con la misión de conseguir la clasificación a Copa Sudamericana. Ahora, a un paso de lograrlo, saca cuentas alegres y valora el haber entrado bien al camarín gracias a su forma de ser.

A diferencia de lo que pasaba con Jorge Almirón, quien miraba a todos con distancia, el Tano tiene una actitud distinta y que tiene felices a los trabajadores del Cacique. Algo que el DT se toma con tranquilidad y, según explicó, algunas veces le ha jugado hasta en contra.

Fernando Ortiz explica su cercanía para levantar a Colo Colo del suelo

Para Fernando Ortiz, hablar de su forma de ser no algo que le acomode, pero tiene claro que sí impacta. La cercanía que tiene el DT de Colo Colo con los jugadores ha sido clave para que hoy el equipo está a nada de clasificar a Copa Sudamericana si es que vence a Cobresal.

Fernando Ortiz aseguró que es una persona cercana con los jugadores de Colo Colo, aunque a veces le juega en contra. Foto: Photosport.

“No me gusta mucho hablar de mí, pero soy así. Me ven así acá y soy el entrenador, me van a ver comprando en la verdulería y seré de la misma forma. Con el jugador lo mismo, tomó decisiones, pero si el jugador se confunde… ellos lo saben. Pensar que tengo algo en contra y pensar que tiene que rendir para jugar“, dijo en conferencia de prensa este jueves.

En esa misma línea, Fernando Ortiz enfatizó en que “mi persona es la misma, cae bien en los planteles porque esto es fútbol y hay que verlo como eso, siendo realista de dónde estamos. Puede ser que sea algo y estoy convencido. A veces me juega en contra, pero no importa“.

Si llega a clasificar a Copa Sudamericana, Fernando Ortiz logrará el primero de los objetivos que tenía en su arribo a Colo Colo y así podrá seguir en la banca. Eso sí, esto no es algo que le preocupe mucho y por ahora sólo piensa en ir paso a paso.

“Lo hemos hablado y lo hemos dicho. El principal objetivo es el día de mañana y así hasta el siguiente partido, donde podremos decir si se logró el objetivo. Después se verá“, cerró.

Fernando Ortiz respira un poco más tranquilo, pero se prepara para 90 minutos que serán vitales para su futuro. Colo Colo debe ganarle como sea a Cobresal para asegurar la Copa Sudamericana y que así el Tano pueda seguir al mando en 2026.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Fernando Ortiz ha logrado dirigir un total de 7 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha conseguido 4 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, con 13 goles a favor y 8 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz buscará mantener su buena racha en Colo Colo en un momento clave para clasificar a Copa Sudamericana. Este viernes 28 de noviembre el Cacique visita a Cobresal en El Salvador a partir de las 18:30 horas.

