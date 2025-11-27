Colo Colo está a nada de subirse al avión para ir a disputar uno de los partidos más importantes del año. El Cacique viaja a la altura de El Salvador par enfrentar a Cobresal en lo que será una final por un lugar en la Copa Sudamericana 2026.

Para muchos, el trasladarse al Estadio El Cobre es un problema. La altitud siempre ha complicado a varios jugadores y especialmente a extranjeros, por lo que una preparación en la semana previa siempre viene bien. Eso sí, para Fernando Ortiz esto no es excusa.

El técnico del Cacique sorprendió este jueves en conferencia de prensa al abordar el tema y revelar no sólo que no hubo ningún plan. Para él, el temor no es más que un miedo que está en la cabeza y no debería afectar el jugar en El Salvador.

Fernando Ortiz asegura que la altura es puro miedo y no habrá preparación en Colo Colo

La altura no es tema en Colo Colo para su visita a Cobresal. Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa este jueves y adelantó el duelo con los Mineros, asegurando que puede haber novedades en su formación.

Colo Colo irá a la altura para enfrentar a Cobresal sin preparación. Foto: Photosport.

“No soy de los entrenadores de que equipo que gana no se toca. Siempre pienso en qué lastimar al rival y si considero que uno no ha jugado o ganado el partido anterior puede jugar, lo pongo. Me puedo equivocar, pero trato de buscar la vuelta y encontrar una debilidad al rival“, lanzó.

Publicidad

Publicidad

Fue tras ello que el DT dijo que la altura no debería ser un problema y hasta viajará el mismo día, sin adaptación. “La altura a muchos le puede llegar a molestar, pero sí en su cabeza gira el miedo por la falta de oxígeno. Algunos lo notan más, otros menos, pero en nuestra cabeza no es un pretexto para ir a la cancha a jugar mañana“.

Ante la consulta sobre cómo le puede afectar esto a los argentinos del plantel, Fernando Ortiz fue categórico. “Claudio y Javi han tenido experiencia, saben lo que es jugar en altura. Vamos a viajar mañana a El Salvador y jugaremos. Los profesionales que entienden creen que es lo mejor, viajar y hacer lo mejor posible para conseguir un buen resultado“.

ver también ¡Está enojado! Esteban Pavez no se arrepiente de sus dichos sobre Católica y Colo Colo

El Tano también aprovechó de explicar por qué su equipo no aguanta a la misma intensidad por 90 minutos. “No considero que sea un tema físico porque cuando sucede lo del otro día, donde el marcador es notorio, a todos los equipos tienen un bajón. De los que saben me van a entender. Al tenerlo, retomamos ese envión que mostramos en el primer tiempo“.

Publicidad

Publicidad

“La idea es trabajar y corregir que eso no vuelva a suceder, que sea más seguida la concentración que puede ser un factor el relajo para que el rival juegue. Es normal, no pueden estar 80 minutos dando un ritmo de juego porque puede suceder más de acá (cabeza) que de lo físico“, sentenció.

Colo Colo no tendrá preparación y llegará el mismo día a enfrentar a Cobresal. El Cacique no le tiene miedo a la altura y buscará un triunfo de oro ante los Mineros para asegurar la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Cobresal?

Fernando Ortiz ya tiene todo listo para ir junto a Colo Colo a la altura de El Salvador a enfrentar a Cobresal. El choque del Cacique y los Mineros se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Ortiz le pega a la ANFP por la mala programación a Colo Colo en la recta final

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025