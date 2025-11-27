Colo Colo está en medio de cierre de temporada donde se juega la clasificación a una competencia internacional. El Cacique está haciendo todo lo posible por meterse a la Copa Sudamericana y este fin de semana enfrenta a Cobresal en un choque vital, el que ha tenido una polémica que no le cayó nada de bien a Fernando Ortiz.

Pese a que originalmente se había programado el cruce en El Salvador para este viernes, las autoridades obligaron a cambiar el horario original. Una situación que complica el plan del Tano en cuanto al viaje y que parece haber agotado su paciencia.

Este jueves previo al choque con los Mineros, el DT habló en conferencia de prensa y se refirió a las modificaciones que ha sufrido el Cacique. Ahí sorprendió a todos al pegarle sin piedad a la ANFP, a la que emplazó a hacer bien la pega.

Fernando Ortiz le tira un palo a la ANFP por programación de Colo Colo

Para Fernando Ortiz, la ANFP lo ha hecho muy mal con la programación de la recta final de la Liga de Primera. Pero esto no sólo por Colo Colo, sino que también por el resto de clubes.

Fernando Ortiz cuestionó a la ANFP por la programación de Colo Colo y el fútbol chileno. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el técnico fue consultado por el cambio de horario del choque con Cobresal y fue muy crítico. “Tratar de programar en nuestra liga es algo muy difícil de hacer, no le pasa sólo a Colo Colo“.

Publicidad

Publicidad

“Es un tema a ver a nivel organizativo que podamos tener una estructura donde el entrenador y el club tengan algo programado hace tiempo. No te cambian el día pero sí el horario… es para ver con quienes tengan que hacerlo. Le hacen un costo al club y a los entrenadores para tomar decisiones“, añadió.

ver también ¡Está enojado! Esteban Pavez no se arrepiente de sus dichos sobre Católica y Colo Colo

Eso no fue todo, ya que Fernando Ortiz puso como ejemplo la última fecha, la que todavía no tiene programación. “Hoy no sabemos cuándo jugamos con Audax… pero bueno, hay que adaptarse. Es algo como entrenador puedo manifestar, pero buscando el bien de nuestra liga“.

Finalmente, el DT enfatizó en que esto no es excusa para ir a buscar el triunfo. “Ya está, es una decisión tomada y estamos preparados para ir a jugar al horario que sea, plantándonos como equipo grande para traer el resultado“.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz se la canta clara a la ANFP y pide que haya mejor coordinación en cuanto a la programación de Colo Colo. El técnico del Cacique remarcó que no es problema en la cancha, pero sí para el trabajo diario y más en una instancia como esta.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Colo Colo por ahora sólo piensan en dar un paso clave rumbo a la Copa Sudamericana. Este viernes 28 de noviembre el Cacique visita a Cobresal a partir de las 18:30 horas.

ver también “Se alejó de ciertos amigos”: el cambio de Alan Saldivia para volver a ser titular en Colo Colo

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Publicidad