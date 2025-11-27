Uno de los jugadores que ha tenido una temporada más que irregular en 2025 en Colo Colo es Alan Saldivia. El defensor venía de buenas campañas en el Cacique, pero en el año del centenario se le vio muy lejos del nivel al que tenía acostumbrado a los hinchas.

La situación empeoró luego de sufrir lesiones que le impidieron tener regularidad. Fernando Ortiz llegó y lo primero que hizo fue mandarlo al quirófano para superar de una vez por todas sus molestias, pero ya de vuelta a las citaciones, todavía no ve acción.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció de un importante avance que hizo el zaguero para poder recuperar su nivel. Esto tiene que ver con actitudes afuera de la cancha, lo que le estaba pasando la cuenta en los últimos meses.

Alan Saldivia se aleja de las malas amistades para recuperar su carrera en Colo Colo

Alan Saldivia no lo ha pasado bien este año y ha bajado su nivel considerablemente. Muchos se preguntaban qué era lo que estaba pasando con el defensor de Colo Colo y él mismo ha dado con el problema.

Alan Saldivia está de vuelta y con un giro radical en su vida para ayudar a Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló este jueves en DaleAlbo AM detalles de los cambios que ha tenido el zaguero en las últimas semanas para volver a ser titular. “Andaba en situaciones extrafutbolísticas“, comenzó señalando.

Pero tras ello, el reportero albo sorprendió al revelar lo que ha hecho Alan Saldivia para ser el de antes en Colo Colo. “Hace algunos días me alegré porque me llegó la noticia de que se enfocó mucho, se alejó de ciertos amigos, vino el papá a verlo y está muy enfocado en el fútbol“.

Finalmente, Edson Figueroa destacó que esto le puede venir muy bien a un defensor que tiene futuro. “Es un jugador que tiene mucho potencial y, si enfoca su carrera, puede conseguir cosas importantes“.

Quedará esperar ahora para ver si es que Fernando Ortiz le da la opción de sumar minutos. Por ahora no se lo ha permitido, pero por un tema de rodaje en un momento clave y con el equipo peleando por clasificar a Copa Sudamericana.

Alan Saldivia está haciendo todo lo posible para poder recuperar su lugar en Colo Colo. El defensor ha sido tentado desde el extranjero y podría estar viviendo sus últimos días en el Cacique, por lo que quiere que sean buenos y no irse con polémica.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia esta temporada?

Previo al duelo con Cobresal, Alan Saldivia ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos no tiene goles y ha aportado con 1 asistencia en los 2.496 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Alan Saldivia buscará sumar minutos en la importante visita de Colo Colo a Cobresal por la Liga de Primera. El Cacique choca con los Mineros este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas.

