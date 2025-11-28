Pronósticos Palmeiras vs Flamengo: la final de la Copa Libertadores se define entre brasileños

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025.

Por séptimo año consecutivo, la Copa Libertadores tendrá un campeón brasileño: este sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas (hora de Chile), Palmeiras y Flamengo definirán el título continental en el Estadio Monumental de Lima. Será la quinta vez en las últimas seis temporadas que el juego decisivo se dispute entre dos equipos de Brasil.

Ambos buscan su tercer título desde 2019, aunque el Mengão todavía tiene la espina clavada de la caída, justamente ante el Verdão, en la edición de 2021. El cuadro dirigido por Abel Ferreira llega con cinco encuentros sin victorias en el Brasileirão, torneo que los de Filipe Luis tienen prácticamente abrochado, con cinco puntos de ventaja y seis por disputarse.

En la previa del encuentro decisivo, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas en la final de la Copa Libertadores.

Pronósticos para apostar en Palmeiras vs Flamengo

Total de goles: Más de 2.5 2.50 Anotará o conseguirá una asistencia: Giorgian de Arrascaeta 1.95 Anotará o conseguirá una asistencia: Vitor Roque 2.25

Los goles en la final de la Copa Libertadores

En los últimos cuatro partidos de Palmeiras en la Copa Libertadores hubo más de dos goles. De hecho, en ocho de sus 12 presentaciones en el certamen se contabilizaron al menos tres tantos.

Flamengo también viene siendo protagonista de encuentros con varias anotaciones: en seis de sus últimos siete juegos en la liga, el marcador registró tres goles o más.

La temporada brutal de Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta es uno de los grandes responsables de que el Mengão lidere el Brasileirão y esté en la final de la Copa Libertadores. En el torneo continental suma dos tantos, pero su rendimiento en la liga ha sido sobresaliente: registra 18 goles y 14 asistencias en 32 apariciones.

Además, anotó un gol y entregó una asistencia en el 3-2 sobre el Verdão en la fecha 29, el que fue el último enfrentamiento entre ambos clubes.

Vitor Roque comanda al Verdão

Vitor Roque ha conformado una dupla formidable con José “Flaco” López. El delantero, con pasos previos por Barcelona y Real Betis, marcó 16 goles en la liga brasileña y suma cuatro en la Copa Libertadores. Además, aportó cinco asistencias entre ambas competencias.

Cuotas en Palmeiras vs Flamengo

