No va por TNT Sports: El importante partido de la fecha 29 del torneo que cambia de señal de TV

Arranca la fecha 29 de la Liga de Primera, penúltima jornada del fútbol de Primera División en Chile, donde se juegan encuentros claves, tanto en la parte alta de la tabla de posiciones como en la zona baja.

Es en ese contexto donde TNT Sports y la ANFP oficializaron para este domingo 30 de noviembre la programación de tres encuentros en simultáneos, todos enfocados en la lucha por evitar el descenso.

Ante esto, la emisora que posee los derechos de trasmisión del fútbol chileno confirmó que uno de los encuentros claves de esta fecha irá por otra señal distinta a las habituales, es decir, ni TNT Sports Premium, ni la señal básica de TNT Sports, nos referimos al encuentro entre Unión La Calera y Deportes Limache.

El canal que transmite Unión La Calera vs. Deportes Limache

El partido protagonizado por Unión La Calera y Limache, programado para este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán, tiene una importante novedad, debido a que irá en vivo y por televisión a través de la señal de TNT, señal que habitualmente NO transmite contenido deportivo. Conoce las señales, según tu cableoperador, a continuación:

TNT: VTR: 56 (SD) Claro: 92 (SD) – 592 (HD) Movistar: 601 (SD) VTR: 781 (HD) Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)



¿Y online? El duelo entre ‘cementeros’ y ‘cerveceros’ no sufrirá cambios en el streaming, por tanto, sí podrá ser visto por TNT Sports Premium en la plataforma HBO Max.

Programación del domingo 30 de noviembre de la Liga de Primera

Los partidos de este domingo en la Liga de Primera, finalmente, serán transmitidos de las siguientes señales:

Unión La Calera vs. Deportes Limache – 18:00 horas por TNT y HBO MAX

Everton vs. Deportes Iquique – 18:00 horas por TNT SPORTS y HBO MAX

Unión Española vs. O’Higgins – 18:00 horas por TNT SPORTS Premium y HBO MAX

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

