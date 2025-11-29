Pronósticos Cobreloa vs San Marcos de Arica: los Zorros sueñan con la remontada en la Primera B

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Cobreloa vs San Marcos de Arica por la Liguilla de la Primera B 2025.

El domingo 30 de noviembre, a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto, Cobreloa recibirá a San Marcos de Arica en la vuelta de las semifinales de la Liguilla de Ascenso. Los Bravos del Morro lograron un triunfo agónico en la ida: Alfredo Ábalos abrió el marcador, Gustavo Gotti anotó el empate parcial y, sobre el final del juego, Ramón Fernández cambió un penal por gol.

El elenco naranja llega como claro favorito para quedarse con la victoria en el encuentro de vuelta, ya que su localía ha pesado en sus últimas actuaciones: suma ocho presentaciones sin caer en casa. En contraste, el conjunto ariqueño registró seis derrotas y dos empates en sus anteriores nueve compromisos como visitante, aunque pudo cortar la racha en su visita a Rangers de Talca en los cuartos de final.

Antes de que comience el partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres al momento de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Cobreloa vs San Marcos de Arica

Total de goles: 2-3 1.98 Córners de Cobreloa en el segundo tiempo: Más de 3.5 1.98 Anotará en cualquier momento: Gustavo Gotti 2.07

¿Cuántos goles habrá en la semifinal de vuelta?

En seis de los últimos ocho partidos de Cobreloa en la Liga de Ascenso, el marcador registró entre dos y tres goles.

En tres de los cuatro encuentros más recientes de San Marcos de Arica en la Primera B, también se contabilizaron entre dos y tres tantos.

Total de goles: 2-3 – 1.98 en Betano

Cobreloa lo buscará en el segundo tiempo

Los Zorros han demostrado su dominio en casa a lo largo de la temporada. Eso también se ha reflejado en sus estadísticas de la segunda parte: en seis de sus últimas nueve presentaciones como local, alcanzaron al menos cuatro córners a favor en el segundo tiempo.

Córners de Cobreloa en el segundo tiempo: Más de 3.5 – 1.98 en Betano

La llave de gol de los Zorros

Gustavo Gotti es la principal carta de gol del elenco naranja. Anotó el tanto en la caída por 2-1 ante los Bravos del Morro en el duelo de ida.

El delantero de 32 años registró 12 goles en 28 partidos de liga, uno de los cuales fue precisamente ante Arica, en la fecha 17.

Anotará en cualquier momento: Gustavo Gotti – 2.07 en Betano

