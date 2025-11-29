Pronósticos Unión Española vs O’Higgins: la Furia para quedarse y la Celeste por la Libertadores

El Estadio Santa Laura será el escenario de un duelo clave en los dos extremos de la tabla de posiciones de la liga chilena: Unión Española será local ante O’Higgins, buscando un triunfo que le permita mantener una última chance de quedarse en la máxima categoría, mientras su rival intentará llevarse los tres puntos a Rancagua para sostener la ilusión de pelear por el repechaje a la Copa Libertadores del próximo año.
En la previa del partido, programado para este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas, en simultáneo con Everton vs Iquique y La Calera vs Limache, nuestro analista presenta tres pronósticos clave para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Unión Española vs O’Higgins
|Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5
|2.00
|Primer equipo en anotar: O’Higgins
|2.00
|Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz
|3.40
El Santa Laura se prepara para un show de goles
Unión Española y O’Higgins prometen un partidazo con un marcador impredecible. Ambos vienen protagonizando encuentros con muchos goles cuando uno juega en casa y el otro como visitante.
En este sentido, en cinco de los últimos seis partidos de los Hispanos como locales y de la Celeste fuera de Rancagua, hubo más de dos tantos y ambos elencos marcaron al menos una vez.
Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.00 en bet365
O’Higgins, candidato para abrir el marcador
El Capo de Provincia es el sexto equipo que más veces abrió el marcador: anotó el primer tanto en 15 ocasiones.
Del lado de la Furia Roja, el panorama es el contrario: son el elenco que más veces comenzó perdiendo, en 21 de sus 28 juegos.
Primer equipo en anotar: O’Higgins – 2.00 en bet365
La salvación de Unión Española en los pies de Aránguiz
Si Unión Española mantiene chances de permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno es gracias a Pablo Aránguiz. Marcó cinco goles en sus últimos siete partidos y suma 11 en el torneo, además de tres asistencias.
Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz – 3.40 en bet365
Antes de hacer tus jugadas, también conviene conocer cómo funciona la opción de apuesta anulada en bet365 en caso de imprevistos en el partido. Visita la guía y conoce con claridad en qué situaciones se activa y cómo puede proteger tu boleto.
Cuotas en Unión Española vs O’Higgins
- Victoria de Unión Española – 2.35 en bet365
- Empate – 3.50 en bet365
- Victoria de O’Higgins – 2.65 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Unión Española vs O’Higgins: últimos partidos
- O’Higgins 1-0 Unión Española (Campeonato Nacional 2025)
- Unión Española 0-1 O’Higgins (Campeonato Nacional 2024)
- O’Higgins 2-2 Unión Española (Campeonato Nacional 2024)
- Unión Española 3-3 O’Higgins (Campeonato Nacional 2023)
- O’Higgins 1-1 Unión Española (Campeonato Nacional 2023)