Pronósticos Unión Española vs O’Higgins: la Furia para quedarse y la Celeste por la Libertadores

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Unión Española vs O'Higgins en la jornada 29 de la Liga de Primera 2025.

El Estadio Santa Laura será el escenario de un duelo clave en los dos extremos de la tabla de posiciones de la liga chilena: Unión Española será local ante O’Higgins, buscando un triunfo que le permita mantener una última chance de quedarse en la máxima categoría, mientras su rival intentará llevarse los tres puntos a Rancagua para sostener la ilusión de pelear por el repechaje a la Copa Libertadores del próximo año.

En la previa del partido, programado para este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas, en simultáneo con Everton vs Iquique y La Calera vs Limache, nuestro analista presenta tres pronósticos clave para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Unión Española vs O’Higgins

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 2.00 Primer equipo en anotar: O’Higgins 2.00 Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz 3.40

El Santa Laura se prepara para un show de goles

Unión Española y O’Higgins prometen un partidazo con un marcador impredecible. Ambos vienen protagonizando encuentros con muchos goles cuando uno juega en casa y el otro como visitante.

En este sentido, en cinco de los últimos seis partidos de los Hispanos como locales y de la Celeste fuera de Rancagua, hubo más de dos tantos y ambos elencos marcaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.00 en bet365

O’Higgins, candidato para abrir el marcador

El Capo de Provincia es el sexto equipo que más veces abrió el marcador: anotó el primer tanto en 15 ocasiones.

Del lado de la Furia Roja, el panorama es el contrario: son el elenco que más veces comenzó perdiendo, en 21 de sus 28 juegos.

Primer equipo en anotar: O’Higgins – 2.00 en bet365

La salvación de Unión Española en los pies de Aránguiz

Si Unión Española mantiene chances de permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno es gracias a Pablo Aránguiz. Marcó cinco goles en sus últimos siete partidos y suma 11 en el torneo, además de tres asistencias.

Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz – 3.40 en bet365

Antes de hacer tus jugadas, también conviene conocer cómo funciona la opción de apuesta anulada en bet365 en caso de imprevistos en el partido. Visita la guía y conoce con claridad en qué situaciones se activa y cómo puede proteger tu boleto.

Cuotas en Unión Española vs O’Higgins

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Unión Española vs O’Higgins: últimos partidos