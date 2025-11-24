Los finalistas de la Copa Chile se conocen hace más de un mes y finalmente hay novedades, porque se confirmó la fecha y donde se coronará al campeón del torneo nacional entre Deportes Limache y Huachipato.

Al parecer, los hinchas no quedaron contentos con la programación, al tratarse de un estadio neutral, es un día de semana y en horario laboral, se espera que sea una jornada con alta participación de público por parte de ambos equipos que lo darán todo por quedarse con el galardón.

¿Cuándo es la final de Copa Chile? Deportes Limache vs. Huachipato

De acuerdo con información entregada por ADN Deportes, la final entre Deportes Limache y Huachipato se jugará el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua .

Recordemos que uno de los dos clubes, podría quedarse por primera vez con el título de la Copa Chile, triunfo que también resulta clave porque el ganador obtendrá el cupo “Chile 4”, que permite jugar la fase previa de la Copa Libertadores.

Pero ojo, porque no hay que olvidar un detalle importante, ya que, si el cuadro tomatero sale campeón, pero no logra mantenerse en la categoría, no podrá obtener dicho cupo.

