Alfonso Parot tuvo un partido de mucho trabajo en Deportes Limache, que consiguió mantener la valla invicta en el triunfo por 1-0 ante Unión Española, cuadro que camina por la cornisa del descenso directo y su rumbo a la Primera B parece inevitable.

Una cuestión contraria a la que vivió el Tomate Mecánico, que dio un paso clave para la salvación en la élite del fútbol chileno. Así lo evidenció el Poncho en la zona mixta del estadio Lucio Fariña Fernández. “Sacamos un poquito la nariz”, le dijo a DSports Chile el ex zaguero de Universidad Católica.

“Bien, acá me recibieron muy bien, con plena confianza en mí todo el año. He jugado prácticamente todos los partidos, no he tenido ninguna lesión. Contento, feliz, viendo el otro lado del fútbol, siempre me han tratado con respeto. Lo he pasado muy bien, ha sido un año de mucho aprendizaje. Eso sólo fortalece a la larga“, aseguró el zurdo defensor.

Alfonso Parot le gana un balón aéreo al argentino Franco Ratotti. (Andrés Piña/Photosport).

Por cierto, en el Tomate Mecánico existe la chance de jugar la Copa Libertadores. Pero para eso, deben vencer a Huachipato en la final de la Copa Chile. Y conseguir otro requisito ineludible. “La miramos de reojo. Lo primero es mantener la categoría”, reconoció el ex jugador de Rosario Central de Argentina.

“Dimos un gran paso para ello. Después, vamos minuto a minuto. Si no mantenemos la categoría, aunque ganes la Copa Chile no sirve de nada. Estamos más enfocados en el torneo, hay que preparar muy bien el partido que sigue para estar tranquilos y poder respirar bien”, cantó el avezado jugador de 36 años.

Poncho Parot sueña con jugar la Copa Libertadores con Deportes Limache

A Alfonso Parot sin duda que le seduce competir en el plano internacional junto al plantel de Deportes Limache, donde tiene contrato hasta fines de diciembre de 2025. Pero sabe que hay dos escollos que superar para conseguir eso. Y que es obligación que sean las dos vallas superadas.

“Obviamente me ilusiona competir internacionalmente, pero vamos paso a paso. Ahora a celebrar con la familia, con mesura. Y después, a trabajar por lo que será fin de año”, manifestó Parot, quien se consolidó rápidamente como un referente en la zaga del equipo adiestrado por Víctor Rivero.

Futbol, Palestino vs Deportes Limache Fecha 26, Liga de primera 2025. El jugador de Deportes Limache Alfonso Parot es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Palestino disputado en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago, Chile. 03/11/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Palestino vs Deportes Limache 26th turn, 2025 First division league. Deportes Limache’s player Alfonso Parot is pictured during first division league match against Palestino at the Municipal de La Cisterna stadium in Santiago, Chile. 03/11/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

El Tomate Mecánico jugará de visita ante Unión La Calera en la penúltima jornada, mientras que cerrará su participación como local frente a Deportes La Serena, aunque en la interna limachina saben que lograron una victoria trascendental para escaparle al descenso directo.

Así quedó Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

A falta de dos fechas para cerrar la Liga de Primera 2025, el Tomate Mecánico se ubica así en la tabla.