Lo convirtió en un trámite. Colo Colo llegaba al juego ante Unión La Calera en el Estadio Monumental con la obligación de sumar una victoria para meterse tras una temporada para el olvido en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Lejos de cualquier presión, el equipo de Fernando Ortiz fue contundente. Con los goles de Lucas Cepeda (8′), Javier Correa (16′), Víctor Felipe Méndez (24′) y Salomón Rodríguez (85′), firmaron un valioso triunfo que les permite llegar con chances a las últimas dos fechas del torneo, pese al descuento de Ignacio Mesías (55′).

Un 4-1 que le permite a Colo Colo alcanzar el último puesto para meterse en el certamen continental, más aún si se toma en cuenta que en la penúltima jornada deberá visitar a su rival por este lugar, como es Cobresal en El Salvador.

¿Cómo queda Colo Colo en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta valiosa victoria, la tercera consecutiva en la era del “Tano” y con cuatro juegos sin perder, el Cacique salta hasta el séptimo puesto con 44 puntos y alcanza a Cobresal en la pelea por un lugar en la próxima Copa Sudamericana, y de cara a su “final” de la próxima fecha.

A diferencia de Colo Colo, y pese a la derrota, Unión La Calera aseguró su permanencia en Liga de Primera, pues queda en el 11° lugar con 29 unidades, y matemáticamente no tiene chances de irse al descenso.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Colo Colo abrirá la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera este viernes 28 de noviembre, cuando visite a Cobresalen el Estadio El Cobre de El Salvador, desde las 20:00 horas. Duelo clave para meterse en Copa Sudamericana 2026.

Por su parte, Unión La Calera jugará su último partido como local en la temporada 2025 este domingo 30, cuando reciba en el Estadio Nicolás Chahuán a Deportes Limache, que pelea por no descender, a partir de las 18:00 horas.

