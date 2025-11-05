Este miércoles la Liga de Primera se puso al día con un partido clave en la lucha por las copas internacionales. La U venció a Everton por 2 a 0 y se metió a pelear por el Chile 2, lo que le aclara más el panorama a Colo Colo y su sueño de entrar a la Copa Sudamericana.

El Cacique estaba muy atento a lo que pasara con el Bulla, que estaba hasta antes del encuentro quedándose con el último cupo al certamen. Sin embargo, con los tres puntos que sumó hoy escaló y dejó la lucha a los que vienen más abajo: Palestino, Cobresal, Audax Italiano, el Eterno Campeón y Huachipato.

Aún afuera de la zona de clasificación, el equipo de Fernando Ortiz tendrá que jugarse todo en las cuatro fechas que quedan. Per eso no es todo, ya que necesita una mano de sus rivales para poder estar más cerca del objetivo.

Colo Colo y su calculadora para clasificar a Copa Sudamericana

Colo Colo se prepara para la recta final de la Liga de Primera, donde se jugará la clasificación a Copa Sudamericana. Con la Copa Libertadores prácticamente descartada (depende que se caigan Universidad Católica y O’Higgins que hoy están en el Chile 2 y 3, respectivamente), el Cacique pone su objetivo en el segundo certamen continental.

Colo Colo ya sabe cómo queda a cuatro fechas del final del torneo y su pelea por Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El triunfo de la U ante Everton la dejó en el cuarto lugar con 45 puntos, más cerca de la pelea con la UC y los Celestes. Sin embargo, detrás están todos los que quieren asegurar torneos, como Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43).

Publicidad

Publicidad

Colo Colo quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con 38 unidades, aún a cinco de los puestos de clasificación. Esto, con 12 más por jugarse y con un rival directo en medio como son los Itálicos, a los que enfrentará en la última fecha.

Antes de ello, el Cacique deberá verse las caras con clubes que están complicados con el descenso y otro de los que están en la pelea por copas. El primero será Unión Española, que está penúltimo con 21 puntos y necesita sumar de a tres como sea para poder meterle presión a Deportes Limache (22)

ver también ¿Cobresal o la U? Colo Colo revela al club al que quiere bajar rumbo a copas internacionales

Posterior a ello vendrá Unión La Calera (29), que si bien está algo más tranquila, si no gana lo que viene podría sufrir con el descenso. Luego será el turno de Cobresal (44), uno de los que está en la lucha por la Copa Sudamericana. Finalmente está Audax Italiano (43), con el que cerrará el torneo en lo que puede ser una verdadera final por la clasificación.

Publicidad

Publicidad

Aunque además de los partidos, en el Eterno Campeón están atentos a lo que pueda pasar con la denuncia contra los Mineros en la FIFA. De ello dependerá cómo termine la tabla de posiciones, con muchos rezando en el Monumental para que les den una mano.

Colo Colo debe ganar los cuatro partidos que tiene por delante si no quiere estar con la calculadora en la mano buscando un lugar en Copa Sudamericana. El Cacique necesita asegurar los 12 puntos y esperar a que sus rivales no se le alejen demasiado para así lograr el único objetivo que le queda para salvar el centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá que sumar de a tres en todo lo que le queda si quiere meterse en la Copa Sudamericana. El Cacique visita a Unión Española este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Vuelve la línea de tres? La sorpresiva formación que prueba Colo Colo previo a Unión Española

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025