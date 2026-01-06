Este lunes 5 de enero se celebró el primer Monday Night Raw de 2026, el programa principal de WWE, que contó con la participación de “La Primera” Stephanie Vaquer.

La luchadora chilena apareció sobre el ring con una bota ortopédica, confirmando que atraviesa una lesión en su pierna, aunque dejando claro que nada la va a frenar. Fue en ese contexto que Vaquer tomó el micrófono para recordar su exitosa defensa del Campeonato Mundial Femenino, lograda la semana pasada en una triple amenaza frente a Raquel Rodríguez y Nikki Bella.

Fiel a su estilo, la chilena ofreció un discurso en el que mezcló español e inglés, ganándose una ovación del público: “Ellas ahora saben quién es La Primera. En 2025 me convertí en campeona y en 2026 les voy a seguir recordando a todos que el nombre de la campeona es Stephanie Vaquer”, señaló.

Mientras Vaquer realizaba su presentación, Raquel Rodríguez apareció de sorpresa y atacó a la chilena por la espalda sin contemplaciones, desatando la furia de los fanáticos, especialmente en Chile, que rápidamente hicieron sentir su apoyo a Vaquer en redes sociales.

Como ya es tradición, las cuentas de la luchadora estadounidense se llenaron de comentarios chilenos, muchos de ellos en forma de recetas nacionales, una situación que se ha vuelto habitual cuando alguna figura extranjera genera polémica con deportistas nacionales.

La burla de Raquel Rodríguez que encendió la polémica

Lejos de molestarse o cerrar los comentarios, Raquel Rodríguez lanzó un provocador mensaje dirigido a los fanáticos chilenos y seguidores de WWE. A través de su cuenta en X, la luchadora se burló de los hinchas con un mensaje que no pasó desapercibido.

“Gracias a todos mis fans chilenos por las recetas. ¡Muero por probarlas!”, escribió, encendiendo aún más la polémica y dejando claro que la rivalidad con Stephanie Vaquer está lejos de terminar.

