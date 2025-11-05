Colo Colo está trabajando con todo para poder seguir por la senda del triunfo en la recta final de la temporada. El Cacique está peleando por una clasificación a copas internacionales y en esta fecha debe visitar a un complicado Unión Española. Para hacerlo, Fernando Ortiz puede sorprender con su formación y el regreso de la línea de tres.

El técnico busca alternativas ante las bajas de Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal, lo que lo tiene pensando en modificaciones de esquema. Este miércoles en la práctica ensayó con una estrategia que no dio resultados con este mismo plantel en el proceso de Jorge Almirón, lo que ha llamado la atención de los hinchas.

Contra los Hispanos al Cacique no le sirve otra cosa que no sea ganar. La pelea por clasificar a los torneos internacionales está al rojo vivo y lo tiene, por ahora, afuera tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana.

Colo Colo ensaya una formación con línea de tres pensando en Unión Española

En Colo Colo están analizando cada detalle para lo que será su visita a Unión Española. Este miércoles el Cacique entrenó en el Estadio Monumental, donde sorprendió a todos con una de las formaciones que probó.

Colo Colo puede tener una línea de tres para enfrentar a Unión Española. Foto: Photosport.

Según informó el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, en su cuenta de X (ex Twitter), Fernando Ortiz hizo fútbol con dos equipos mezclados entre titulares y suplentes. Aunque lo más llamativo fue lo que hizo en uno de ellos, donde paró una oncena con una línea de tres. Esta tenía a Fernando De Paul; Alan Saldivia, Bruno Gutiérrez y Emiliano Amor; Víctor Campos, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; y Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Salomón Rodríguez.

En frente, estuvo un Colo Colo que respetó el esquema que ha implementado hasta ahora. Ahí los que vieron acción fueron Eduardo Villanueva; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Daniel Gutiérrez y Cristian Riquelme; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Bastián Pérez; Leandro Hernández, Javier Correa y Marcos Bolados.

Aunque la primera formación ha llamado poderosamente la atención de los hinchas. Hace tiempo que no se veía la línea de tres en el Cacique, pero con el retorno de Alan Saldivia el DT parece estar pensando en revivirla aunque con su sello.

Quedará esperar para ver cómo serán los entrenamientos este jueves y viernes. Ahí el Tano definirá la oncena que enfrentará a los Hispanos, con un 3-5-2 que puede volver después de un largo periodo en el congelador.

Colo Colo no deja de trabajar intentando meterse en una copa internacional en el 2026. El Cacique necesita salvar el centenario de alguna manera y lo único que le queda es clasificar a torneos continentales.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo afina detalles en su formación para ir a enfrentar a Unión Española en la Liga de Primera. El Cacique visita el Estadio Santa Laura este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

