Colo Colo por fin vuelve a celebrar y sigue vivo en su lucha por alcanzar torneos internacionales. El Cacique venció por la cuenta mínima a Ñublense en un partido que, más allá de la victoria, le deja un enorme dolor de cabeza a su técnico.

Si bien la alegría por sumar de a tres está, Fernando Ortiz lamenta una muy mala noticia. Y es que el DT perderá a uno de sus titulares indiscutidos, pero eso no es el único problema.

Justo en la zona donde pierde a una de sus figuras, el Cacique tiene a uno de sus referentes recuperándose de una lesión y a un cortado que apenas fue considerado hasta ahora. Una situación que complica los planes para un choque ante Unión Española en el que deben ganar como sea.

Víctor Felipe Méndez es baja y le deja la escoba a Colo Colo

Colo Colo recibe un duro golpe en su pelea por meterse en la Copa Sudamericana. El Cacique pierde a Víctor Felipe Méndez para el próximo partido ante Unión Española pero no por temas físicos ni mucho menos.

Víctor Felipe Méndez es baja obligada en Colo Colo. Foto: Photosport.

En el duelo con Ñublense, el mediocampista fue amonestado con tarjeta amarilla, la quinta que suma esta temporada. Esta situación lo deja al margen contra los Hispanos y le da un enorme problema a Fernando Ortiz.

Sin Víctor Felipe Méndez, Colo Colo debe buscarle un reemplazante y las opciones no son las mejores. Arturo Vidal se viene recuperando de una lesión e incluso está en duda para el compromiso con Unión Española, lo que obligaría al DT a echar mano en la banca.

Con Tomás Alarcón como el encargado de ser el volante central si no está el King, es el cuestionado Esteban Pavez quien se frota las manos. El capitán ha estado cortado desde el arribo de Fernando Ortiz y recién reapareció por urgencia ante Ñublense.

Quedará esperar para ver cómo es que el DT decide armar el esquema del Eterno Campeón. Movidas puede haber y varias, incluso bajando a Claudio Aquino para apostar por otro delantero, pero el argentino es quien tenga la última palabra.

Colo Colo debe encontrar una solución rápido para la sensible baja que significa no tener a Víctor Felipe Méndez. Fernando Ortiz pierde a un hombre que ha sido clave para implantar su idea y ruega para no sentir mucho su ausencia.

¿Cuáles son los números de Víctor Felipe Méndez en Colo Colo?

Con su actuación ante Ñublense, Víctor Felipe Méndez llegó a los 29 partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha aportado con 1 gol y 1 asistencia en los 1.293 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Unión Española?

Sin Víctor Felipe Méndez a disposición, Colo Colo vuelve a los entrenamientos para enfocarse en Unión Española. El Cacique visita a los Hispanos este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

