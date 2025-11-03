Coquimbo Unido coronó un año de ensueño de la mejor manera posible. Este domingo y luego de golear a Unión La Calera por 3 a 0, los Piratas se transformaron en los nuevos campeones de la Liga de Primera 2025, recibiendo aplausos de todo el mundo, incluido Arturo Vidal.

El King, que no jugó este fin de semana con Colo Colo por problemas físicos, aprovechó su fin de semana libre para ver mucho fútbol. A través de sus redes sociales, el bicampeón de América se mostró mirando varios encuentros, pero especialmente el de los Aurinegros.

Es por ello que una vez finalizó el choque en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el volante no dudó en enviar sus felicitaciones. Un gesto claro de un referente para nuestro país y que se suma a los festejos de un Pirata que no ha parado.

Arturo Vidal aplaude al campeón Coquimbo Unido

Coquimbo Unido por fin pudo dar la vuelta olímpica en Primera División. Los Piratas levantaron el título del torneo después de 67 años después de una campaña inolvidable y se ganan el respeto de todo el fútbol chileno.

Arturo Vidal festejó el título de Coquimbo Unido en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Uno de los jugadores que no quiso quedarse afuera de la fiesta fue Arturo Vidal. El King tuvo fin de semana libre por sus problemas físicos y aprovechó de disfrutar de lo ocurrido con los Aurinegros.

A través de su cuenta de Instagram, el volante se mostró siguiendo el encuentro ante Unión La Calera. Ya con el pitazo final y el título en las manos, no dudó en enviarle sus felicitaciones a Coquimbo Unido: “Felicitaciones, campeones“, escribió.

Desde hace un tiempo que Arturo Vidal ha demostrado su compromiso con el fútbol chileno y especialmente con los entrenadores nacionales. Con el gran año que tuvieron los Piratas, no dudó en sumarse a los festejos y destacar a un equipo histórico.

Ahora el mediocampista tendrá que enfocarse en su regreso a las canchas en un momento clave para el Cacique. Aún con opciones de meterse en Copa Sudamericana, el Eterno Campeón no puede dejar más puntos en el camino y necesita de todas sus figuras para lograrlo.

Arturo Vidal festeja el título de Coquimbo Unido antes de volver a las prácticas con Colo Colo. El King le muestra su respeto al nuevo campeón de la Liga de Primera, el que entra en la historia de nuestro fútbol gracias a un campañón de aquellos.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido ya es campeón pero todavía tiene partidos por jugar en la recta final de la Liga de Primera. Este sábado 8 de noviembre desde las 17:30 horas los Piratas visitan a Palestino.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

