Una celebración que se extenderá por horas es la que armó Coquimbo Unido quien ya se consagró como el nuevo campeón del fútbol chileno, tras derrotar por 2-0 a Unión La Calera.

Los dirigidos por el Chino González armaron una fiesta en el camarín del estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, donde nadie se quiso quedar fuera de la fiesta.

Tal como le pasó a uno de los reporteros de TNT Sports, quien quedó en medio de la felicidad de los piratas y terminó sin camisa, además que siendo alzado por los jugadores.

Fue el notero Felipe Cartajena quien se pudo ver que fue invitado a participar de la fiesta del campeón, aunque se llevó la peor parte con los monarcas.

¿Qué le pasó a Felipe Cartajena en Coquimbo?

En medio de una nota de Marcelo Muñoz, quien estaba en vivo para el programa “Todos somos técnicos” donde se pudo ver a su compañero de canal siendo parte de la fiesta.

Una imagen que sacó risas en el panel que venía como era levantado, mientras le sacaban la camisa para dejarlo sin nada en la parte de arriba, mientras era levantado por una marea de gente.

La situación que causó impacto en una primera parte, pero después se dejaron llevar por el momento que están viviendo todos en Coquimbo, incluso hasta el notero de TNT Sports.

