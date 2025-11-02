Es tendencia:
Ya son 17: Coquimbo Unido se mete en el selecto grupo de campeones de primera división

El elenco pirata se consagró como el nuevo monarca de la Liga de Primera y hace historia en el fútbol nacional.

Por Felipe Pavez Farías

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno. El equipo dirigido por Esteban González cumplió una magistral campaña, y ante Unión La Calera confirmó una temporada que difícilmente podrán olvidar. 

Con goles de Cecilio Waterman y Benjamín Chandía, el Barbón superó por 2-0 a los cementeros y se coronó como el nuevo monarca de la Liga de Primera. Por lo que será el representante de Chile en la Copa Libertadores

Estoy muy emocionado por todo lo que estamos viviendo. Me parece que estos jugadores son tremendos. Desde el primer día se querían entrenar. Lo que hicieron está rueda es impresionante. Este equipo rompió estadísticas, datos… es un grupo que estaba carente de competir y somos justos campeones”, recalcó Esteban González a TNT Sports tras el pitazo final.

Triunfo que desató el festejo de los 18 mil hinchas que llegaron al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Lo que continúo en toda la cuarta región que se tiñó de amarillo y negro que a sus 67 años de historia consigue su primer de primera división.

Coquimbo Unido entre los 17 campeones de Chile

Pero la campaña de Coquimbo Unido ahora lo hace merecedor de ingresar al selecto grupo de equipos nacionales que ganaron la Liga de Primera. Con el aurinegro ya son 17. 

Coquimbo se consagra como el monarca del 2025 y alcanza a Cobresal (Clausura 2015), Santiago Morning (1942), O’Higgins (Apertura 2013), Green Cross (1945), y Unión San Felipe (1971). 

Luego sigue Palestino con dos títulos. El conteo sigue a Huachipato con tres y Santiago Wanderers. Mientras que con cuatro coronas aparecen Audax Italiano, Magallanes y Everton. Ya con siete títulos está Unión Española, mientras que Cobreloa en ocho. El podio se lo comparten Universidad Católica con 13 títulos, Universidad de Chile con 18 y Colo Colo con 34. 

