Anotación histórica: La avivada de Cecilio Waterman para alcanzar el primer título con Coquimbo Unido

Cecilio Waterman se mete en la historia de Coquimbo Unido. El delantero panameño fue el encargado de abrir el marcador ante Unión La Calera y desató los festejos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El goleador de 34 años sacó a relucir toda su experiencia y cuando el equipo pirata más lo necesitaba, apareció dentro del área para poner el 1-0 ante los cementeros. Jugada en la que sacó a relucir toda su viveza y años de fútbol en el cuerpo.

Todo comenzó en el minuto 20 con un fallido centro al área de Calera. El rebote lo recibió Juan Cornejo que sacó un centro con lienza. Como siempre, Cecilio Waterman se sacó la marca en una baldosa y con su potencia logró desviar el balón y poner el 1-0.

Lo que marcó el desahogo de los 18 mil hinchas que llegaron al estadio y a toda una ciudad que sigue minuto a minuto el partido. Lo que fue fue celebrado el doble ya que minutos más tarde se informó del gol de Luis Pavez para darle el 1-0 a O’Higgins sobre Universidad Católica. Resultado que deja aún más cerca a Coquimbo de su primer título en primera división.

¿Cuánto cuesta Cecilio Waterman?

El delantero panameño de 34 años tiene contrato hasta finales del 2025 con Coquimbo Unido. Por lo que será uno de los jugadores que buscarán retener para la próxima campaña donde disputarán Copa Libertadores.

Cecilio Waterman se ha transformado en uno de los delanteros letales del fútbol chileno. Además está tasado en 350 mil euros según indica el sitio Transfermarkt.