Amuleto: el grandioso récord que suma Cristián Zavala con Coquimbo Unido en el fútbol chilen

Coquimbo Unido consumó su genial hazaña en la Liga de Primera: este domingo se coronó campeón del fútbol chileno con una campaña asombrosa, sumando 14 partidos ganados consecutivos.

El cuadro Pirata este domingo logró su primera estrella tras vencer a Unión La Calera por 2-0, en un repleto estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde no ha perdido en todo el año.

Una de las figuras de Coquimbo durante el torneo fue Cristián Zavala, quien arribó al puerto a mediados de 2025 en calidad de cedido desde Colo Colo y se ganó la camiseta de titular de inmediato.

Cristián Zavala, el amuleto del fútbol chileno

Cristián Zavala se anota un verdadero récord en la Liga de Primera, porque en los últimos cuatro años se anota tres títulos del balompié nacional.

El puntero derecho en 2022 ganó por primera vez el Campeonato Nacional, y lo hizo con la camiseta de Colo Colo, incluso, durante aquella temporada le marcó un gol clave a Huachipato en el Monumental.

Cristián Zavala en la victoria ante La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

En 2023 fue enviado a préstamo a Curicó Unido y se alzó como el máximo asistidor del torneo. En 2024 retornó al Monumental y volvió a dar la vuelta olímpica, gracias a la remontada histórica de los albos a Universidad de Chile.

Por último, en 2025 Cristián Zavala pasó a préstamo a Coquimbo Unido en el segundo semestre y fue clave en el inédito título Pirata. Hombre récord.

El pase del delantero pertenece a Colo Colo y tiene que volver para 2026, no obstante, su futuro no está claro y se podría mantener en el puerto.

